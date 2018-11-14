Facebook Messenger Baştan Sona Değişiyor: İşte Yeni Tasarım

Instagram'la başlayan Facebook uygulamalarındaki değişim dalgası, şimdi de Facebook Messenger'a sıçradı.

Facebook Messenger, geçtiğimiz Eylül ayından beri ciddi değişimler geçiriyor. Kullanıcılara bölge bölge sunulan bu yeniliklerden henüz haberdar değilseniz, çok yakında herkes için açılacak olan tasarım sizleri mutlu edebilir.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere daha yumuşak hatların kullanıldığı, Instagram'ın DM sayfasını anımsatan bir tasarıma geçiş yapılıyor. Mobil uygulamaların birçoğuna sıçrayan 'minimalist' akıma Facebook da ayak uydurmuş. F8 Konferansı'nda çıtlatıldığı üzere Messenger, gereksiz detaylardan ve kullanılmayan butonlardan da arınıyor.

Yeni tasarımı beğenenler kadar hoş bulmayanlar da oldu. Özellikle yukarıda gördüğünüz tweet benzeri, parlaklıktan ve aşırı beyazlıktan şikayet eden çok fazla kullanıcı var. Bakalım yeni dönemde bununla ilgili bir şey yapılacak mı.