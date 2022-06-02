Meta'nın en tanınmış isimlerinden bir tanesi olan 14 yıllık COO Sheryl Sandberg, görevinden istifa etmeye karar verdi. İstifanın nedeni aile ve hayır işleri olarak gösterildi. Mark Zuckerberg, iyi arkadaşım dediği Sandberg'in yerine geçecek ismi açıkladı.

Geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla ismini Meta olarak değiştiren Facebook cephesinden oldukça ilginç bir haber geldi. Şirketin kuruluş dönemlerinden beri Mark Zuckerberg ile birlikte çalışan isimlerden bir tanesi olan Sheryl Sandberg, Facebook'taki görevinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu. Facebook'tan bir paylaşım yapan Sandberg, tam 14 yıldır şirket bünyesinde çalışıyordu.

Sheryl Sandberg, bu kararın ardında yatan nedenlerin hayır işleri ve ailesi olduğunu söyledi. Facebook'taki paylaşımında hiçbir kırgınlık ya da problemden söz etmeyen üst düzey yönetici (COO), sözlerini Mark Zuckerberg'e teşekkür ederek sonlandırdı. Sandberg, artık şirkette aktif bir göreve sahip olmayacak olsa da Meta yönetim kurulunun bir üyesi olmaya devam edecek.

Yerine geçecek isim belli oldu

Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg'in ardından yaptığı bir paylaşımda, Sandberg için iyi arkadaşım ve ortağım tabirlerini kullandı. Sanberg'in çalışmaları için ona minnettar olduğunu söyleyen Meta kurucusu, boşalan koltuğa kimin oturacağını da açıkladı. Buna göre; Meta'nın yeni COO'su Javier Olivan olacak. Olivan, görevine sonbaharda başlayacak. Bununla birlikte; şirkette bazı koltuk değişimleri de yaşanacak.

Mark Zuckerberg'e göre Meta'nın yeni COO'su olacak Javier Olivan, Sheryl Sandberg gibi çalışmayacak. Olivan'ın daha geleneksel bir COO olarak karşımıza çıkacağını söyleyen Zuckerberg, bu yöneticinin operasyon işleyiş sürecini büyük bir titizlikle yürüteceğini belirtti. Aslına bakacak olursak bu sözlerin nedeni, Sheryl Sandberg'in çok tanınmış bir isim olması. Mark Zuckerberg böyle konuşurken, yeni bir Sandberg yaratmayacağını ima etmiş oldu.