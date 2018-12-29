2018 yılı pek de hatırlamak istediği bir yıl olmayan Zuckerberg ve Facebook, yılın son günlerinde moderasyon politikalarına olan desteklerini tekrar açıkladı.

Sosyal medya platformu Facebook’un moderasyon sistemi, Motherboard ve ProPublica gibi kurumlar tarafından ağır şekilde eleştirilmiş ve New York Times gazetesine de konu olmuştu. Facebook bu yıl pek çok defa olduğu gibi bir açıklama yaparak kendini savunmak durumunda kaldı.

Facebook son yapmış olduğu açıklamada, moderatörlerin belli bir kota ile çalıştıkları iddiasını yalanladı. Firma, metinleri gözden geçiren kişilerin kelime sayısında göre ücretlendirilmediğini belirtirken, eğitimli ve çeşitli kaynaklara sahip olan çalışanların “Google Translate’e güvenmek zorunda kalmadıklarını” da açıkladı.

Açıklamada ayrıca şirket içi politika değişikliklerinin tartışıldığı toplantı maddelerinin olduğu ve iç işleyiş rehberlerinin dışarıya açıldığı gönderiler de işaret edilerek, şirkete yönelik olarak yapılan “ucuza kaçıyor”, “gizli kapaklı”, “organizasyonsuz” gibi ithamlar da reddediliyor. Gerçeğin daha fazla çarptırılamayacağının belirtildiği açıklamada, 2018 yılında şeffaflık konusunda yaptıkları çalışmalar da öne çıkarıldı. Facebook açıklamasında 2019 yılında yapılacak yeni çalışmalar olduğunu ve insanların geri bildirimlerini istediğini de belirtti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de 2018 hakkında kendi görüşlerini paylaştı ve bugün, 2016’dakinden çok daha farklı bir firma haline geldiklerini paylaştı. Zuckerberg, şirketin DNA’sını, sosyal servislerini kullanan kişileri zarar görmekten korumaya daha çok önem verecekleri şekilde değiştirdiklerini söyledi.