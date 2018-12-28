Facebook Moderasyonunun Kural Kitabı Tam 1400 Sayfaymış

Kamuoyunda yönetim zaafiyetleri ve moderasyon sorunları ile anılan Facebook'un tam 1400 sayfalık bir kural kitabı mevcutmuş.

Söz konusu moderasyon ve yönetim ekibi olunca, dünyada Facebook kadar tepki çeken bir platform daha yok. Elbette burada çok fazla kullanıcı ve ilgilenilmesi gereken çok fazla şey olmasının yanı sıra ciddi bir niteliksizlik olduğu da yadsınamaz. Görünen o ki bu iki etmenin yanında bir sorun daha mevcut: Kural kitabı...

Facebook cephesinden gelen sızıntıya göre moderasyonun uygulaması gerekenlerin yer aldığı ve yol haritalarını belirleyen kural kitabı tam 1400 sayfa. Bu kural kitabı incelendiğinde, birbiriyle çelişen, tutarsız ve demode kurallarla dolu olduğu görülmüş.

Özellikle ülkelerde değişen kanunlar ve topluluk kuralları sonrasında, bu kural kitabının tabir-i caizse veresiye defterine döndüğü belirtiliyor. Yönetim ekibinin hem nitelik hem de nicelik olarak yetersiz kalması da cabası.

Görünen o ki Facebook'un yakın zamanda kural kitabında ciddi reformlar yapması gerekiyor.