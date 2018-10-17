Son dönemde orijinal içerik konusunda da girişimlerini gördüğümüz Facebook, bu defa da MTV ile işbirliği yapıyor.

Facebook'un yaklaşık iyi ay önce Watch servisini dünya çapında bütün kullanıcılarına sunmasının ardından şirket, büyük yapımların haberlerini de vermeye başladı. İlk duyurulan projelerden biri de MTV' ile "The Real World" (Gerçek Dünya) yapılan çalışma. Artık izleyiciler yarışma programına katılacak bir kişiyi sosyal bileşenler sayesinde önceden seçebilecek, bölümler ve sezon premieri Facebook Watch'a özel olarak yayınlanacak. Programın çekimleri Meksika, Tayland ve ABD'de yapılacak.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre kullanıcıların sosyal etkileşimleri bu kadarla sınırlı olmayacak. Seyirciler, Facebook'un Live, Premieres ve Watch Party gibi özelliklerini kullanarak ev halkıyla iletişim kurabilecekler. Programın yenilenen formatı kesinleştikçe daha fazla sosyal medya etkileşimi de açıklanacak.

Facebook'tan yapılan bir diğer açıklamada, ABD çapında çok beğenilen yarışması Confetti'nin başka ülkelerde de yayına girmesi için çalışmalar yapıldığı duyuruldu. Yerelleştirme çalışmaları tüm dünyada devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak bir başka program ise "The World's Most Amazing Dog", yani Dünyanın En İnanılmaz Köpeği. Bu interaktif yarışmada dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve evcil hayvanları rekabet edecek. İnsanlar köpekleri sever, Facebook da bunun bilincinde.

Şu anda YouTube, Netflix, Prime Video gibi rakiplerle mücadele eden Facebook Watch, sahip olduğu 2.2 milyar aylık kullanıcının gücünün farkında, bu yüzden de para harcarken elini korkak alıştırmıyor. Şu anda ABD'de 50 milyon kullanıcı her ay en az bir dakika Facebook Watch'a göz atmış durumda, bu özel şovlarla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.