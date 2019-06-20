Oculus Connect 6 Geliştirici Konferansının Tarihi Açıklandı

Facebook, Oculus Connect 6'nın 25-26 Eylül tarihleri arasında olacağını duyurdu. Oculus Connect 6'da ayrıca Apex Legends'ın yapımcıları olan Respawn Entertainment'ın çıkardığı bir FPS oyun da yer alacak.

Yoğun bir yıldan sonra Facebook, 25–26 Eylül’de Oculus Connect’in 6. yılı için Kaliforniya’ya geliyor. Oculus; odağını yüksek bütçeli oyun firmalarından kullanıcıların isteklerini karşılamaya yönlendirmesiyle, aynı zamanda Quest ve Rift S cihazlarını piyasaya sürmesiyle oldukça değişken bir yıl geçirdi. Oculus Connect 6 (OC6), firmaya daha iyi içerik üretmek ve yazılım optimizasyonları için iyi bir imkân sunacak.

Oculus, kısa bir blog yazısında “Quest ve Rift S ile sanal gerçekliğe daha çok insan erişebilecek. OC6; daha büyük düşünmek, daha iyi şeyler geliştirmek ve ürettiklerimizin gerçek potansiyeline ulaşmak için iyi bir zaman” şeklinde bir açıklama yaptı.

Geliştiriciler için OC6, biraz çekişmeli olabilir çünkü Facebook, sanal gerçeklik donanımlarını oldukça gizli tutuyor. Bu donanımlara sadece bir takım insanın erişimi var. OC6’nın afişinde etkinlikteki ana duyurulardan birinin Apex Legedens’ın yapımcısı olan Respawn Entertainment tarafından üretilen bir FPS oyunu olacağı da açıklandı.