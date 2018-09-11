Facebook, Otomatik Çeviri Sistemine 24 Dil Daha Ekledi

Facebook'un yapay zeka ile çalışan çeviri sistemine 24 dil daha dahil oldu.

Facebook; Sırpça, Beyaz Rusça ve Moğolca gibi dillerin içinde bulunduğu 24 çeviri hizmetini yapay zeka ile çalışan çeviri servisine ekledi. Her gün 6 milyar talebe cevap veren ve 4,000'den fazla dil çifti arasında çeviri yapabilen bu sistem, ayrıca makine çevirisi hususunda epeydir devam eden bir sorunla yüzleşmekte.

Bu sorunun bir yönü, çeviri için karşılaştırma yapabilmek adına örneğin hem İngilizce hem de Peştuca dillerinde yazılmış bir kitap bulunmuyor olmasından kaynaklanıyor. Facebook bu sebeple, bu yılın başlarında açık kaynaklı hale getirilen nöral makine çeviri sisteminin sunduğu denetimli çeviri hizmetlerinde belli bir sınıra ulaştı.

Sosyal medya devi, bu sorunun üzerinden gelmek için bazı Facebook gönderilerini manuel olarak çevirdi. Bu çeviri sistemi, çevirileri geliştirmek ve çevirinin kaynak dile geri döndürülebilmesini sağlamak adına bir cümledeki kelimeleri tanımlayabilmek için çok dilli bir dil modelleme algoritması kullanmakta.

Bu metodların her ikisi de, ek olarak, geçtiğimiz ay Facebook tarafından yayınlanan ve Facebook'un geleneksel anlamda yeterli bilgiye sahip olmadığı daha çok dilde çeviri yapılabilmesi için uygulamaya konan denetimsiz makine çevirisi geliştirme metodlarında yer almakta.

FAIR Paris laboratuvar direktörü Antoine Bordes tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook Yapay Zeka Araştırma ve Facebook Uygulamalı Makine Öğrenmesi birimleri, Urduca gibi dillerden çeviri yapılabilmesi için denetimsiz çevirinin uygulama aşamasında aktif olarak çalışmaktalar.

Bordes'a göre bu tür metodlar, Facebook'un dil çiftlerini az bir bilinen çeviri sayesinde fark etmesinin yanı sıra farklı gezegenlerin dillerini bile anlamasını sağlayacak.