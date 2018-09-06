Facebook oyunlarını akıllı telefonunda da oynamak isteyen oyuncular için yeni bir hizmet geliyor. Ancak şu an için sadece Filipinler'de yayınlanan uygulamanın diğer ülkeler için ne zaman yayınlanacağı belirsiz.

Akıllı telefon ile Facebook'un oyun platformu FB.GG üzerinden oyun oynamak, bu güne değin oldukça güçtü. Yalnızca PC başındaki oyunculara hitap etmek istemeyen Facebook, Google Play Store üzerinden yeni uygulamasını hizmete sundu.

Şu an için beta sürecinde olan uygulama, herkes için yayınlandığında oldukça kapsamlı bir kullanım sunacak. Sizleri hem oyun oynayabileceğiniz hem de canlı yayın yapıp yayıncıların videolarını takip edebileceğiniz oldukça güzel bir uygulama bekliyor olacak.

An itibarı ile Google Play Store'un Filipin versiyonunda bulunan uygulamanın, Apple kullanıcıları için ne zaman hizmete gireceği ile ilgili maalesef hiçbir bilgi yok. Uygulamanın tüm Android kullanıcıları için yayınlanması ise yıl sonunu bulabilir.

Uygulama resmi olarak yayınlanmasa da buraya tıklayarak APK şeklinde telefonunuza indirip kurabilirsiniz.