Facebook'un online yayıncılık konusunda Twitvh'e rakip olmak için geliştirdiği Level Up programı 21 ülkeden kullanıcılara açıldı. Türkiye'ye ise henüz gelmiş değil.

Facebook'un Twitch ile olan amansız mücadelesi sürüyor. Sosyal medya devi, Level Up adlı platformunu 21 ülkeye genişletti. Level Up programı, Facebook üzerinden oyun yayıncılığı sağlayan bir oluşum. Bu programa dahil olan yayıncılar Facebook üzerinden komünite kurabiliyor, Twitch Bits'e benzeyen sanal para Facebook Stars ile ek gelir elde edebiliyorlar. Level Up yayıncıları 1080p/60fps yayın yapma hakkına da kavuşuyorlar. Bunlara ek olarak, Facebook'un da tıpkı Twitch'de olan partner programı gibi bir programı var. Bu program sayesinde erişimler ve kazançları arttırmak mümkün.

"Level Up Programı'mız yirmiden fazla ülkedeki umut vadeden üreticiler için aktif! fb.gg/streamer adresini ziyaret ederek uygunluğunuzu öğrenin ve yayınınızı gerçekleştirin"

Facebook daha önce de ESL One adlı CS:GO turnuva serisiyle anlaşma yapmış ve ortalama bir seyirci sayısı tutturmayı başarmıştı. Esporcular, Twitch'in bu alandaki baskınlığından ve Facebook'taki reklamlarının yetersizliğinden sık sık şikayet ediyordu. Microsoft'un Mixer'i ve YouTube Gaming'in yaşadığı sorunları göz önüne alırsak Facebook'un işi zor gibi, ancak firmanın hali hazırda aylık 2.3 milyar kullanıcısı olduğu gerçeğini de unutmamak gerek.