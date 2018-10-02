Facebook, yeni video formatını geçtiğimiz süre zarfında duyurdu. Şu an bu özellikler bir grup içerik oluşturucu, yayıncı ve şov grubu arasında da deneniyor ve test ediliyor. Şimdilik gelen bilgi ise, bu özelliğin çok yakında daha kapsamlı bir kullanıma sunulacağı yönünde.

Facebook bazı video içerik oluşturucuların ve yayıncıların önceden çektikleri videoları canlı bir şekilde yayınlamasına olanak sunan yeni servisi Premieres'i test ediyor. Önceden çekilen bu videolar, normal canlı yayın videoları gibi oynatılıyor ve izleyenlerin anlık olarak etkileşimde bulunabilmesi sağlanıyor. Önceden yayınlanan videoyla ilgili yorumlar, etkileşimler ve tepkiler canlı yayınlarda olduğu gibi anlık gerçekleşiyor. Premieres olarak adlandırılan bu formatta bir video yayınlandıktan sonra talebe bağlı olarak normal bir şekilde de yayınlanabiliyor.

Facebook Video Başkan Vekili Fidji Simo konuyla alakalı olarak "İnsanlar sevdikleri içerik oluşturucularını, sevdikleri şovların yeni bölümlerini ve fragmanları gerçek zamanlı olarak diğer hayranlarla bir araya gelerek izleyebilecekler. Tıpkı canlı bir Facebook videosu izler gibi" açıklamasında bulundu. Ayrıca bu yeni format ile birlikte Premieres yayınlarında anlık anketler de yapılabilecek ve haliyle anlık sonuçların alınma imkanı da bulunacak.

Bu yeni format video yayıncıları için, kitlelerle doğru ve anlık etkileşimi konusunda daha fazla fırsat sunması noktasında oldukça iyi bir gelişme. Ayrıca kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşayan Facebook için de ortamı daha çekici göstermek için bir fayda sağlayabilir.