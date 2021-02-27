Çok sıkı Rap parçaları yapmaya hazır mısınız? Facebook’un TikTok’a rakip olacak ilk uygulaması Bars, beta olarak yayınlandı. Facebook'un yeni uygulaması Bars'ın yayınlanmasıyla ilk videolar da ortaya çıkmaya başladı.

Dünyada popüler olan bir sosyal medya uygulaması olmak gerçekten çok zor. Facebook’un radarına yakalanır ve uygulamanızı Facebook’a satmazsanız, hemen karşınıza korkunç bir rakibinizin gelmesi oldukça muhtemel.

Instagram üzerinde TikTok logolu videoların paylaşımını kısıtlayan Facebook, Cuma günü Bars’ı duyurdu. Rap severler için oldukça eğlenceli bir uygulama adayı olan Bars üzerinde rap parçalarınızı oluşturup yayınlayabileceksiniz.

60 saniyede parçalarınızı tanıtın:

Dünyada son yılların en popüler müzik tarzlarından biri haline gelen rap, Facebook’un tam da yatırım yapmak isteyeceği alanlardan biri. Bars üzerinden rap parçalarınızı yayınlayıp kullanıcılar tarafından beğenilmeyi bekleyebilir ya da Bars “fenomeni” haline gelebilirsiniz. Bars için hazırlanmış beatlerden kullanarak kendi sözlerinizi yazıp 60 saniyelik kliplerinizi paylaşabilirsiniz. Ev içi stüdyo ortamı kurmak oldukça pahalı, bu nedenle özellikle ekipman zorluğu çeken müzisyenler için Bars oldukça kullanışlı olacak.

Koronavirüs nedeniyle mekanların kapatılması sonucunda müzisyenlerin kendini duyurabileceği çok az alan kaldı. Bars rap sanatçılarının bu sayede önünü açacak bir uygulama haline gelecek. Uygulama kullanıcılarına başlangıç, orta veya ileri düzey seviyelerinde müzik yapma seçenekleri sunacak. Hazır flowları kullanabilir ya da Freestyle yapabilir olacaksınız.

Uygulama sadece iOS için kullanabilir:

Uygulama şimdilik iOS platformunda yayınlanmış durumda. Bir süre daha Android kullanıcıları uygulamaya erişemeyecekler. Clubhouse’dan dili yanan kullanıcılar için oldukça kötü bir deneyim elbette ancak kısa süre sonra uygulamanın Android platformuna geleceğinden kesinlikle şüphemiz yok.

Instagram’da yayınlanan örnek Bars videolarından gördüğümüz kadarıyla Facebook’un TikTok’u bitirecek ilk planı ortaya çıkmış durumda. Mark Zuckerberg’ün rakip platformlara tahammül edememesi sonucunda böyle güzel gelişmelerde yaşanıyor. Bu sefer kazanan “rap sanatçıları” oldu.

Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?