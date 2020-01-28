Facebook ve Razer, Çalışanların Çin'e Seyahatini Kısıtlıyor

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgını, dünya çapında endişe yarattı ve yayılmasına karşı alınan önlemler artıyor. Facebook ve Razer, salgın tehlikesi nedeniyle çalışanlarının Çin seyahatlerine kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook ve oyun donanımı üreticisi Razer, Çin'i etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle Çin'e seyahatleri kısıtlamaya başlayan ilk ABD'li teknoloji şirketleri arasında yer aldı. Şirketler, zorunlu olmadıkça tüm çalışanların ülkeye seyahatini durduruyor.

Bloomberg'in haberine göre Facebook, tüm çalışanlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahatini kısıtlamaya başladı. Şirket, yakın zamanda Çin'den dönen çalışanlara ise evden çalışmalarını söylüyor. Sosyal medya devi, Çin'de yasaklansa da şirketin ülkede hala ofisleri var ve Çin'deki tedarikçileri Oculus sanal gerçeklik gözlüklerini ve Portal görüntülü sohbet cihazlarını üretiyor.

Ürettiği oyun dizüstü bilgisayarları ve aksesuarları ile bilinen Kaliforniya merkezli Razer da Corona virüsüne karşı benzer önlemler aldığını onayladı. Razer sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, seyahatleri kısıtlamakta ve çalışanlara evden çalışmalarını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı. Facebook ve diğer sayısız teknoloji şirketi gibi Razer da Çin genelinde ofislere sahip ve Çinli tedarikçileri, oyuncu mouse'ları ve klavyelerin yanı sıra kulaklıklar ve dizüstü bilgisayar donanımları üretiyor.

Bir diğer dünya devi Amazon, Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergelerini izlediğini belirtse de, çalışanlarının Çin'e seyahat etmelerini kısıtlayıp kısıtlamadığını söylemedi. ABD merkezli popüler donanım üreticisi olan Kingston HyperX de yorum yapmaktan kaçındı. Aynı şekilde Apple, Google ve Microsoft da açıklama taleplerine yanıt vermedi.

2019-nCoV olarak da bilinen Corona virüsü, 2002'de SARS salgınına yol açan virüs grubunun bir parçası. Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın, dünya çapında endişelere yol açtı. Çin'de ölü sayısı şimdiden 81'e ulaştı ve dünya çapında bildirilen 3 binden fazla vaka var.