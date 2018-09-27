Facebook ve RED, Gelişmiş 3D VR Kamera Manifold'u Tanıttı

Facebook ve RED iş birliği ile geliştirilen Manifold, RED'in gelişmiş kamera sensörlerini kullanıyor ve ileri teknolojisi sayesinde profesyoneller için tam donanım sağlıyor.

Sosyal medya devi Facebook ile dünyaca ünlü profesyonel kamera şirketi RED, uzun süren bekleyişin ardından ortaklaşa geliştirdikleri yeni 3D VR kameraları Manifold’u tanıttılar. Küre şeklinde bir tasarıma sahip olan Manifold, yüksek derinlik bilgisi ile 60fps VR videosu oluşturmak için 16 adet RED Helium 8K sensör kullanıyor.

Manifold, kontrolü son derece kolay bir 360 derece kamera. Kontrol ve depolama birimleri cihazdan 100 metre uzakta olsa dahi başarı ile çalışmaya devam ediyor. Manifold ayrıca 1 saatin üzerinde bir kayıt süresi sunarak profesyonellerin gerçekleştirdikleri çekimlerde asla yarı yolda kalmamalarını sağlıyor.

Manifold’u cihazınızdaki bir web tarayıcısı üzerinden kontrol etmek mümkün ancak yine de editörler Adobe, Foundry ve OTOY gibi araçları kullanmak zorunda kalacaklar. Cihazda üçüncü parti işlem araçlarını desteklemek için bir geliştirici kiti de bulunuyor. Manifold’un tek kötü yanı ise fiyatı. Henüz belli olmasa da cihazın profesyoneller için bile pahalı sayılabilecek bir fiyata satışa çıkması bekleniyor.