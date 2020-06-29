ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlerin ardından Facebook'un nefret söylemlerine karşı kayıtsız kalması, sosyal medya platformuna karşı boykot kampanyası başlatılmasına neden olmuştu. Kampanyayı organize edenler, şimdi de boykotu dünya çapında yaymayı hedefliyor.

Pepsi, Coca-Cola ve Unilever gibi dev şirketlerin de aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını çekme kararı almıştı. Şimdi ise Facebook'a karşı yürütülen reklam boykotunun küresel çapta yayılması hedefleniyor.

Çocuklar için güvenli teknoloji ve medya çalışmaları yürüten Common Sense Media'nın genel müdürü Jim Steyer, Reuters'a verdiği röportajda, Stop Hate for Profit (Kâr için Nefreti Durdurun) kampanyası için Avrupa'daki büyük şirketleri boykot yapmaya çağıracağını söyledi. Bu ayın başlarında başlatılan kampanyaya Coca-Cola, Verizon ve Unilever dahil 160'dan fazla şirket, temmuz ayı için Facebook'tan reklam satın almayı durduracağını taahüt ederek imza attı.

Söz konusu kampanyayı, Minneapolis polisinin şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünden sonra Free Press ve Common Sense, sivil toplum kuruluşları Color of Change ve Anti-Defamation League ile birlikte başlatmıştı. "Bir sonraki sınır küresel baskıdır" diyen Steyer, kampanyayı Avrupa'ya da yaymayı hedefliyor.

Organizatörler daha fazla ABD'li şirketi kampanyaya katılmaya teşvik ederken, çalışmalarını küresel çapta da sürdürmeye devam edecek. Free Press'in genel müdürü Jessica Gonzalez, kampanyaya katılmaları için ülkenin büyük telekomünikasyon ve medya şirketleriyle temasa geçtiklerini belirtti. Kampanyayı dünyaya yaymanın Facebook'un reklam gelirine darbe vursa da, çok büyük bir finansal etkisi olmayacağı düşünülüyor.

Facebook, nefret söylemine karşı uzmanlarla birlikte çalışıyor

Kampanyanın talebine yanıt veren Facebook, nefret söylemine karşı daha fazla araç geliştirmek için sivil toplum kuruluşları ve uzmanlarla iş birliği yaptığını açıkladı. Facebook, yapay zeka yatırımlarının, nefret söylemini kullanıcılar raporlamadan önce %90 oranında tespit ettiğini söyledi.

Facebook, reklam satışlarından her yıl yaklaşık 70 milyar dolar kazanıyor. Bu rakamın yaklaşık dörtte biri Unilever gibi dev şirketlerden gelirken, büyük çoğunluğu ise küçük işletmelerden elde ediliyor. Nefret söylemi politikalarına karşı yürütülen kampanya, Facebook'un hisse fiyatlarının %8,3 düşmesine neden oldu ve sosyal medya devinin piyasa değerini 56 milyar dolar aşağı çekti.

Stop Hate for Profit, nefret söylemine maruz kalan kullanıcılara yönelik ayrı bir denetleme süreci, raporlanan nefret söylemi olayları konusunda daha fazla şeffaflık ve zararlı içerikten reklam geliri elde etmeyi durdurma gibi bir dizi talep ortaya koydu. Boykot, Twitter gibi diğer dijital reklam platformlarını da içerecek şekilde hızlandırıldı. Son olarak Starbucks da kampanyaya destek olmak için tüm sosyal medya platformlarında reklam yayınlamayı durduracağını söyledi.