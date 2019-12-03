Facebook, Reklamlarda Ayrımcılığa Önlemeye Odaklanacak

Facebook ve benzer platformlarda neden sadece size uygun şeylerin reklamlarına denk geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi; reklamların kişisel bilgilerinize göre oluşturuluyor olması. Facebook artık bu düzene son getiriyor.

Facebook; Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve sivil haklar savunucusu birkaç grupla yaptığı anlaşmanın bir gereği olarak, yayınlanan reklamların ayrımcı tutumunu engellemek için adımlar atmaya başladı.

Facebook, özellikle ABD’de yayınlanan emlak, iş ve banka işlemleri ile ilgili reklamların hedef kitlesinin; yaşa, cinsiyete, posta koduna veya etnik kökene göre belirlenemeyeceğini belirtti. Ayrıca reklamlar, artık hedef kitlelerini oluştururken bu gibi başka detayları da kesinlikle kullanamayacak.

Facebook, reklamcılar için yeni bir dönem başlatıyor

Facebook reklam departmanının vekil başkanı olan Graham Mudd, bu yeni başlatılan süreci ‘ayrımcılığın önüne geçmek için atılan yeni bir adım’ olarak gördüğünü açıkladı. Facebook’un bu süreçte gerçekleştirmeyi planladığı ilk hedefi; reklam platformuna getirdiği bu değişikliği Facebook Ad Manager uygulamasının ötesine taşımak. Bu da demek oluyor ki; yeni reklam platformuna Instagram’ın reklam platformu ve Facebook sayfalarında yer alan reklam oluşturma seçenekleri de dahil olacak.

Yeni sistemde; eğer bir grup veya şirket Facebook’a veya eklenilmesi planlanan diğer platformlarda (örneğin Instagram) reklam paylaşırsa, otomatik olarak bir arşiv oluşturulacak. Yayınladıkları reklamın durumunu ve aldıkları tepkiyi merak eden reklam sahipleri, bu arşivlerden faydalanarak analiz yapabilecekler. Facebook platformundaki bu değişiklik, 4 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

Facebook, bu yeni sistemi ayrımcılığa karşı verilen savaşta bir adım olarak görüyor

Graham Mudd, yaptığı açıklamalara “Buna ek olarak Facebook, reklam sahiplerinin yeni kurallara uyum sağlamasında da yardımcı oluyor” diye devam etti. Bu yöntemi ayrımcılığa karşı verilen savaşta bir adım olarak gören Graham Mudd, aynı zamanda ticarete olan yaklaşımın doğru olanının da bu olduğu kanısında. Ayrıca Mudd, reklamlara yaş ve cinsiyete göre hedef kitlesi belirlemenin; ayrımcılığın bir parçası olmadan gerçekleştirmenin etkili ve yasal yöntemleri olduğundan da bahsetti.

Son olarak Mudd, reklam şirketlerinin Facebook platformundaki bu yeni sınırlamalara ve düzene uyum sağlamaları gerektiğini belirtti.