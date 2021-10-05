Geçtiğimiz günlerde Facebook, platformunda yasaklı içerikler bulundurması sebebiyle Rusya'dan uyarı almıştı. Rusya'daki gelirlerinin yüzde 10'una kadar çıkabilecek olan bu cezaya karşı Facebook, söz konusu içerikleri kaldırdı. Fakat ceza alma riski hala devam ediyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarına adeta kaos yaşatmıştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ulaşamayan kullanıcılar, kesinti beklenenden daha uzun sürünce panik olmaya başlamıştı. Güncel olarak düzeltilmiş olan sorun, dışarıdan bakıldığında kısa sayılabilecek sürede yeterince zarara sebep olmuştu.

Fakat platformun başındaki tek dert bu değil. Geçtiğimiz hafta kendi platformunda ve sahip olduğu Instagram’da uygunsuz içerikler barındırması ve uzun süre bunlara karşı harekete geçmemesiyle başını derde sokan Facebook, söz konusu içerikleri kısmen kaldırmış olsa da Rusya taraflarından alacağı büyük cezadan tamamen kurtulamayacak gibi görünüyor.

Dediğimde yapacaktın:

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından platformdaki çocuk istismarı, çocukların uyuşturucuya özendirilmesine yönelik içerikler ve devlete karşı gösterilere katılmalarına çağrı yapan içeriklerin kaldırılması istendi. Facebook, bu içerikleri silmemesi halinde Rusya’dan gelen yıllık gelirin yüzde 10’u kadar para cezası alacaktı.

Rusya merkezli Vedomosti gazetesinin verilerine göre Facebook’un Rusya’dan elde ettiği yıllık gelir 165 ile 538 milyon dolar arasında değişiyor.

Facebook, platformundan söz konusu içerikleri kısmen kaldırmış olsa da para cezasından kurtulamayabilir. Bunun sebebiyse hem içerikleri silmekte gecikmesi hem de hala çok sayıda içeriğin platformda ulaşılabilir halde olması.

Rusya yasalarına göre platformun, söz konusu içerikleri, uyarıyı izleyen birkaç gün içinde silmesi gerekiyordu. Buna ek olarak Roskomnadzor yetkilileri, Facebook’ta 1043, Instagram’da ise 973 içeriğin hala ulaşılabilir halde olduğunu söyledi.

Facebook, Roskomnadzor’un şikayetini takiben açılan davalarda yaklaşık 70 milyon ruble para cezası aldı. Bunun yanında dün yaşananlar da maddi açıdan platforma oldukça pahalıya patlatmıştı.

Dün ne yaşanmıştı?