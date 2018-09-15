Sahte haberlere savaş açan Facebook, haberlerin yayılmasını Twitter'a kıyasla %60 oranında engelledi.

Stanford Üniversitesi ve New York Üniversitesi yazarları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, 2015 Ocak ayından 2018 Temmuz ayına kadar sahte haber sitelerinde paylaşılan haberlerin performanslarını analiz ettiler. Alınan sonuca göre Facebook, bu haberlerle mücadele etmede Twitter'ı geride bırakmış durumda.

Araştırma metninde şu ifadeler yer alıyor: "Bu siteler ile kurulan etkileşimler 2016 yılı sonuna doğru sürekli arttı. Sonrasında ise Facebook'taki etkileşimlerde sert bir düşüş yaşanırken; Twitter'da ise tam tersi şekilde yükseliş görüldü. Facebook'taki etkileşimler Twitter'a oranla %60 oranında geriledi. Diğer haber siteleri, iş veya kültürel sitelerde ise buna benzer bir durum gözlenmedi; nitekim etkileşimler seçim öncesi ve sonrasında benzer trendler gösterdi."

Araştırma yazarları Hunt Allcott, Matthew Getzkow ve Chuan Yu, sahte haber yayınlamaya yeni başlayan sitelerin bir anda ortaya çıkıp sonrasında ortadan kaybolduklarını tespit ettiler. Yazarların yürüttüğü araştırma ise sahte haber yayıncılığını uzun süre yapan sitelere yönelik etkileşimleri ölçmeyi hedefliyordu. Araştırmadan elde edilen bilgilere göre, sahte haber yayıncıları tespit edilmelerini engellemek ve insanların kafasını daha çok karıştırmak için sürekli olarak alan adı değişikliklerine gitmekteler.

Facebook sahte haberlere savaş açarak kısmi bir başarı elde ederken, Twitter'ın bu konuda ne yapacağı ise merak konusu.