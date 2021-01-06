Facebook, Sayfalar Özelliğini Yenilediğini Duyurdu

Son dönemde sık sık dikkat çekici değişiklikler yapan Facebook, şimdi de sayfalar özelliğinde değişikliğe gidiyor. Artık sayfalar daha farklı gözükecek.

Facebook blogunda yapılan bir paylaşımla yenilenen Facebook Sayfalar'ın özellikleri tanıtıldı. Facebook, blog yazısında tanınmış kişiler ve üreticilerin bir topluluk oluşturması, işletme amaçlarına ulaşması için daha basit bir yapıya geçtiğini belirtti.

Yeni sayfalar tasarımı pek çok farklı yenilik içeriyor olsa da, genel olarak baktığımızda firmanın amacının, işletmelerin ve tanınmış kişilerin topluluklarla ve birbirleriyle daha rahat iletişime geçmesini sağlamak ve yönetim kolaylığı sunmak olduğu görülüyor.

İşte Facebook Sayfalar'daki yenilikler

Facebook'un blog paylaşımına göre yenilenen sayfalar özelliğine gelen yenilikler şu şekilde oldu:

Yenilenen tasarım : daha basit ve daha sezgisel bir tasarım tercih edildi.

: daha basit ve daha sezgisel bir tasarım tercih edildi. Atanmış Haber Kaynağı : Artık sayfaların kendi haber kaynağı olacak, burada diğer partnerleri ve takipçileri ile ilgili haberler görebilecekler.

: Artık sayfaların kendi haber kaynağı olacak, burada diğer partnerleri ve takipçileri ile ilgili haberler görebilecekler. Kolay navigasyon : Kişilerin kendi profilleri ile sayfalar arasındaki geçişleri daha kolay olacak.

: Kişilerin kendi profilleri ile sayfalar arasındaki geçişleri daha kolay olacak. Gelişmiş görev-tabanlı yönetici kontrolleri: Yöneticilere tamamen ya da kısmen sorumluluk vermek mümkün olacak.

Yöneticilere tamamen ya da kısmen sorumluluk vermek mümkün olacak. Aksiyonlu tavsiyeler : Daha ilgili bildirimler alınmasını sağlayacak.

: Daha ilgili bildirimler alınmasını sağlayacak. Güvenlik ve uyumluluk özellikleri: İstenmeyen içerikleri, sahte kullanıcıları ve taklitleri elimine etmeye yarayacak.

Yeni tasarım sayesinde kullanıcılar çok daha basit bir arayüzle karşılaşacak. Sayfaların takipçileri de biyografi gibi bilgileri daha rahat bir şekilde görebilecek. Ayrıca sayfaların yaptığı yorumlar, yorumlar kısmında en üstte yer alacak, bu yorumlardan sayfayı takibe almak mümkün olacak.

Beğenilerin yerini takipçiler alıyor

Yeni dönemde sayfalardaki beğenilerin yerini ise takipçiler alacak. Artık beğenmeden ziyade, Instagram benzeri şekilde takipçi sayısı öne çıkacak. Böylece sayfaların yöneticileri, daha ilgili ve odak bir hedef kitleye hitap edebilecek.

Ayrıca sayfaların takipçileri ile etkileşimini artırmayı amaçlayan Facebook, metin tabanlı olarak gerçekleştirilecek olan soru cevap etkinliklerine de izin verecek. Sayfa yönetim araçları çeşitlendirilirken güvenlik için de daha gelişmiş kontrol sistemleri kullanılacak. Özellik, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara açılacak.