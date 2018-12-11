Yeni bir patent başvurusunda bulunan Facebook, kullanıcıların konum bilgilerini analiz ederek gidecekleri yerleri önceden tahmin edebilecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, kullanıcı bilgilerine fazlasıyla önem veriyor. Bunun nedeni ise şirketin her bir kullanıcıya kendi ilgi alanına göre reklam gösteriyor, hedeflemeli reklamlar sayesinde de standart bir reklam platformuna göre çok daha fazla gelir elde ediyor olması.

Ancak görünüşe göre Facebook, kullanıcıların mevcut verileri ile yetinmeyi düşünmüyor. Şirket, yeni aldığı patent ile birlikte kullanıcıların gelecekte yapabilecekleri aktiviteleri tahmin edebilecek ve reklam hedeflemelerini buna göre düzenleyebilecek. Peki şirketin ‘Offline Trajectories’ (Çevrimdışı Yörüngeler) olarak isimlendirdiği bu teknoloji tam olarak nedir?

Facebook; Wi-Fi, hücresel veri, bluetooth ve NFC sinyallerini takip ederek kullanıcıların konumlarını zaten bulabiliyor. Ancak Offline Trajectories, mevcut konumunuzu tespit etmekle kalmıyor, mevcut konumunuz ile bir önceki konumunuzu da ilişkilendiriyor. Daha da önemlisi bu aktiviteleri diğer kullanıcılarla karşılaştırıyor.

Örneğin; güzel bir akşam yemeği yediniz, ardından sinemaya gittiniz ve daha sonra sinemanın yakınındaki bir kafeye oturdunuz. Facebook, bu üç eylemi birbiri ile ilişkilendiriyor ve sizinle benzer bir profile sahip diğer kullanıcılar ile karşılaştırıyor. Bir kullanıcı, sizinle benzer bir profile sahipse ve yemekten sonra sinemaya gittiyse, bir kafeye oturacağını tahmin edebiliyor.

Peki bunun Facebook’a ne yararı var? Facebook, bir sonraki durağınızı tahmin ettiğinde size buna göre reklam gösterme fırsatı yakalayacak. Böylece gösterilen reklamlara tıklama olasılığınız artacak. Ancak alınan her patent, Facebook’un o teknolojiyi uygulamaya koyacağını göstermez. Dolayısı ile şu an için bu teknolojinin teoride var olduğunu söyleyebiliriz.