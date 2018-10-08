Facebook'ta bu sıralar gelen kutunuza düşmesi olası bir mesajla hesabınızdaki bütün içerikler bir anda başkalarının eline geçebilir.

Bugünlerde Facebook yepyeni bir 'hoax' ile çalkalanıyor. En bilindik hesap ele geçirme yöntemlerinden biri olan ve aslında size yardım ediyormuş, umursuyormuş gibi görünen 'iyi niyetli' mesajlara tıklamanızla tüm bilgilerinizin başkalarının eline geçmesi mümkün.

Daha önce çok kez örneklerini görmüş olsak da bu sefer adeta çığ gibi büyüyen bir hesap ele geçirme yöntemi ortaya çıktı: Her şey Messenger'a veya tarayıcı üzerinden açtığınız Facebook hesabınıza arkadaşlarınızdan birinden şöyle bir mesaj düşmesiyle başlıyor:

"Merhaba, dün senden yeni bir arkadaşlık isteği aldım. Hesabını kontrol etsen iyi olacak. 'İlet' butonu çıkana kadar parmağını basılı tut ve bu mesajı göndermek istediğin herkese ulaştır. Ben tek tek göndermek zorunda kaldım. İyi şanslar!"

Tahmin ettiğiniz gibi bu mesaj, daha fazla insana yayılması için gönderilmiş 'fake' bir profilden gelen bir tuzaktan ibaret. Bu işlemden sonra birileri hesabınızdaki fotoğrafları ve kişisel bilgileri alarak yeni bir profil açıyor ve arkadaşlarınıza yeni bir istek daha gönderiyor. Daha sonrasında daha fazla kişisel veriye erişim sağlanıyor ve bu tür mesajlar zincirleme biçimde çoğalmış oluyor.

Bu tür tuzaklardan kaçınmak için yapmanız gereken tek bir şey var: Gelen mesajı direkt olarak silmek. Daha sonrasında kişinin profiline giderek yukarıdaki butona tıklayıp kendisini Facebook'a bildirmeniz hem sizin hem de bu tuzağa düşmesi olası diğer kişilerin yararına olacaktır.