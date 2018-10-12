Facebook'ta Ultra Gerçekçi 3D Fotoğraf Dönemi Resmen Başladı

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve özellikle içerisinde portre modu bulunan akıllı telefon sahiplerini heyecanlandıran özellik, bugün itibarı ile kullanıcılara sunuldu.

Facebook'un duyurulduğu andan beri heyecanla beklenen yeni özelliği iPhone kullanıcıları için kullanılabilir duruma geldi. Bugünden itibaren zaman tünelinizde 3D fotoğraflar görmeye hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Dilerseniz Facebook'un yayınladığı öğretici video eşliğinde 3D fotoğraf paylaşımını nasıl yapabileceğinize değinelim.

Facebook'ta 3D Fotoğraf Nasıl Paylaşılır?

Öncelikle 3D fotoğraf paylaşımı için uygun bir telefonunuz olmalı. Şimdilik destekleyen telefonlar şu şekilde: iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X ve iPhone XS.

Facebook'ta her zaman gönderi paylaştığınız sekmeye tıklıyorsunuz ve sağ üstteki üç nokta simgesine basıyorsunuz.

Gelen sayfada '3D Fotoğraf' sekmesine tıklıyorsunuz.

Burada iPhone'unuzdaki Portreler galerisine gidip paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz.

Kısa bir işleme sürecinden sonra fotoğrafınız paylaşmaya hazır!

Facebook'ta 3D fotoğraf paylaşımı şu an için yukarda saydığımız telefonlarla sınırlı. Buna karşın paylaşılan 3D fotoğrafları herhangi bir mobil cihazdan veya tarayıcınızdan da görüntüleyebilirsiniz. Facebook'un önümüzdeki dönemde destekli cihazları artırması bekleniyor.