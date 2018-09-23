Bir süredir Facebook'un hem akıllı ekran hem de dokunmatik ekranlı bir akıllı hoparlör geliştirdiği söylentileri dolaşıyordu. Dedikodular sonunda doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kez dedikoduları çıkan ve 15 inçlik bir model olarak piyasaya çıkması beklenen Facebook'un akıllı hoparlörü, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesiyle belirsiz bir tarihte piyasaya çıkmak üzere kızağa çekilmişti.

Ekim ayının son günlerine girerken, Facebook'un cihazlarla ilgili ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu bilgisine ulaştık. Kod adı 'Portal' olan bu cihazın iki farklı modelle karşımıza gelmesi bekleniyor. Buna göre 13 inçlik ekranın adı Fiona olacak ve fiyatı 300 dolar civarında belirlenecek. Fiona'nın büyük abisi Aloha ise 15 inç boyutunda olacak ve fiyatının da 400 dolar olması bekleniyor.

Her iki modelde de kullanıcının yüzünü algılayabilen yapay zekalı kameralar olacak. Bu cihazlar için Amazon'la anlaşmaya varan Facebook, Alexa'nın bütün nimetlerinden kullanıcılarını faydalandırmayı düşünüyor. Cihazların duyurulma ve piyasaya çıkış tarihlerinden maalesef henüz haber yok. Ancak uzun süredir geliştirildiklerini biliyoruz. Anlayacağınız Facebook'un akıllı hoparlör piyasasına girmesi artık an meselesi.