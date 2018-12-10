Sosyal medya devi Facebook, cinsellik içeren paylaşımlarla ilgili politikasını güncelleyerek içeriklere ciddi bir sansür getirdi. Buna göre cinsellikle ilgili imada bulunmak bile kesinlikle yasak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, cinsel içerikli paylaşımlarla ilgili politikasını güncelledi. Yeni cinsel içerikli paylaşım politikasına göre Facebook kullanıcıları cinsel içerikli argo paylaşımlarda bulunamayacak. Bununla birlikte cinsel roller, pozisyonlar veya fetiş senaryoları gibi yetişkin içerikli gönderilerin paylaşılması ve cinsellikle ilgili imalarda bulunma da yasaklanmış durumda.

Facebook, konuyla ilgili olarak topluluk standartları sayfasında, ‘’Topluluk Standartlarımızın 8. Bölümünde belirtildiği üzere, insanlar Facebook'u cinsel şiddet ve istismar konusunu tartışmak ve bu konuya dikkat çekmek için kullanmaktadır. Bu tür tartışmaların önemini anlıyor ve bu konuların tartışılmasına izin vermek istiyoruz.Ancak içeriğin yetişkinler arasında cinsel ilişkilere olanak sağladığı, bu ilişkileri teşvik veya organize ettiği durumlarda bunlara izin vermiyoruz.

Ayrıca, global topluluğumuzdaki bazı hedef kitleler bu tür içeriklere karşı hassas olabileceği ve insanların arkadaşlarıyla ve daha geniş bir toplulukla bağlantı kurmasını engelleyebileceği için cinsel ilişki talebine yol açabilecek müstehcen dil kullanımını kısıtlıyoruz.’’ ifadelerini kullanırken, paylaşılmaması gereken içerikleri de şu şekilde tanımlıyor:

Filme alınan cinsel aktiviteler, pornografik aktiviteler ve erotik danslar veya mesajlar gibi yetişkinlere ait cinsel aktiviteleri organize etme veya insanları bu aktiviteler için çalıştırma girişimleri

Seks veya cinsel partnerler, seks sohbetleri veya konuşmaları ve çıplak görseller teklif etmek veya istemek olarak tanımlanan açık cinsel ilişki talebi

Aşağıdaki cinsellik çağrıştıran unsurlardan en az birisiyle birlikte cinsel bir eylemden bahsetmek olarak tanımlanan üstü kapalı cinsel ilişki talebi:

"Bu gece iyi vakit geçirmek istiyorum" gibi muğlak ancak cinsellik çağrıştıran ifadeler

Cinsel içerikli argo

Cinsel roller, pozisyonlar veya fetiş senaryolarından bahsedilmesi gibi cinsellikle ilgili imalar

Açık cinsel aktivitenin veya cinsellik çağrıştıracak şekilde poz veren kişi veya kişilerin tasvir edildiği içerikler (elle çizilmiş, dijital veya gerçek dünya sanatı).

Facebook, tüm bunların yanı sıra cinsel uyarılmışlık durumundan veya bir cinsel ilişki eyleminden bahsetmekle kalmayan müstehcen dil kullanımını da yasaklamış durumda. Tahmin edebileceğiniz gibi Facebook’un bu ağır kısıtlamaları, tepkileri de beraberinde getirdi. Bir Facebook kullanıcısı, ‘’Facebook'un cinsel ilişki talebine ilişkin toplum standartları görünüşe göre 'Ben eşcinselim' demeyi bile yasaklıyor. Bu düzeltilmeye değer gibi.’’ diyerek Facebook’un topluluk standartlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak PC Mag’e konuşan bir Facebook sözcüsü ise, ‘’Bu değişikliği yapmamızda etkili olan şey büyük ölçüde içerik görüntüleyicilerimizin cinsel istismar politikasının, cinsel ilişki talebi ve istismar konuları arasındaki ayrımı yeterince öne çıkarmadığını söylemesi oldu.’’ diyerek sosyal medya devinin neden böyle bir kısıtlamaya gittiğini açıklamış oldu.