Gizlilik endişeleriyle her zaman olduğu gibi şimdi de gündemde olan Facebook ile bağları koparmak sanıldığı kadar kolay değil.

Bilgilerimizi üçüncü taraflara satan Facebook, artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı ancak şöyle bir gerçek var ki, eğer Instagram ve WhatsApp kullanıyorsanız, Facebook'un hakkınızda bilgi edinmesinin önüne geçmiş olmuyorsunuz. Bunun sebebi, Instagram'ın ve WhatsApp'ın de sahibinin Facebook olması.

Görünürde Instagram, WhatsApp ve Facebook her ne kadar birbirinden tamamen farklı şirketler olsa da hepsinin ortak ve tek bir gerçek sahibi var, o da Facebook. Başka uygulamalardaki hesaplarınızı kendisine bağlamanızı sağlayan ve bu yolla onlardan bilgilerinizi toplamayı başaran Facebook; aynı bilgi paylaşma yöntemini Instagram ve WhatsApp üzerinden reklam verenlere de sunmuştu.

Facebook'u tamamen hayatınızdan çıkarmak için ilk olarak Facebook hesabınızı kapatmanız, sonrasında Instagram hesabınızı kapatmanız ve en son olarak WhatsApp uygulamasını terk edip diğer alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmeniz gerekiyor. Tabi ki en önemli nokta ise bu platformlara ait bütün uygulamaları cihazlarınızdan kaldırmanız.