Cambridge Analytica skandalları ile sarsılan ve büyük bir kullanıcı kitlesi kaybeden Facebook, şimdi aynı olayları yaşamamak için tehdit olarak gördüğü 400’den fazla hesabı askıya aldı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Cambridge Analytica skandalları sonrası Facebook, uzun süren davalara konu olmuş ve aynı zamanda çok fazla kullanıcı kaybetmişti. Kendine olan güvenin yıkılmasıyla borsada da değer kaybeden sosyal medya devi, şimdilerde oldukça yerinde bir önlem aldı. Yaşanılan endişelerin engellenmesini sağlayan Facebook, 400’den fazla hesabı askıya aldığını bildirdi.

Konu hakkında konuşan ürün ortaklıkları başkan yardımcısı Ime Archibong, araştırmalara Mart ayında başladıklarını ve binlerce uygulamayı detaylı olarak incelediklerini belirtti. Uygulamaların geliştiricilerine varıncaya kadar yapılan incelemeler sonucu 400’den fazla uygulama askıya alınmış olsa da bu sayı henüz netleşmedi ve diğer uygulamalar için analizler devam ediyor.

Buisyourdigitallife gibi kişilerin verilerini alan ve izinsizce kullanan başka uygulamalarında hali hazırda olduğu düşünülüyor. Özellikle yapılan testler ile kişilerin verilerinin çalındığını belirten Facebook, kullanıcıların başka platformlara da yönlendirilebildiğini ifade etti. Bakalım Facebook’un çalışmaları sonucunda, tehdit içeren uygulamaların sayısı kaça yükselecek.