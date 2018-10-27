Facebook, her ne kadar 'ne gerek vardı' desek de TikTok uygulaması ile doğrudan rekabet edecek yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Bildiğiniz üzere sosyal medyanın son popüleri TikTok. Her yerde bu videolar karşımıza çıkıyor ve uygulama özellikle Musical.ly ile birleşmelerinden sonra artan kullanıcı sayısıyla bir anda tüm sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. TikTok'un aylık kullanıcı saysı ise dünya genelinde 60 milyona ulaşmış durumda.

Uygulamanın sahibi olan ByteDance ise Uber'i de geride bırakarak en hızlı büyüyen ve dünyanın en değerli startup şirketi oldu. Böylesine bir büyümenin ve neden olduğunu anlayamadığımız şekilde hızla popüler olan bir uygulamanın ardından da tahmin edeceğiniz üzere alternatifler için ilk haberler gelmeye başladı bile.

Facebook, sosyal medyada popüler olan ve sevilen özellikleri belirleyip geliştirme konusunda oldukça başarılı. Snapchat'in tüm özelliklerini bir bir kopyaladıktan sonra uygulamanın adeta 'sonunun gelmesini' sağladığını ve hatta bu sayede Instagram'ın kazandığı ivmeyi düşünecek olursak, Facebook oldukça planlı ilerleyerek gençleri kendi bünyesinde tutabilmek için elinden geleni yapıyor diyebiliriz.

Şimdi de gelecek yeni uygulama Lasso ile şirketin aynı yöntemi TikTok üzerinde de gerçekleştirmesi bekleniyor. Öncelikle benzer bir uygulama ile piyasaya dahil olacak olan şirket, ardından yeni geliştirmelerle bu alanda lider olmayı deneyecek. Facebook platformunun artık gençler için pek de cazip ve tercih edilen bir yer olmadığını göz önünde bulundurursak, böyle bir atağın şirket için gerekli olduğunu söyleyebiliriz.