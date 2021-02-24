Facebook, Avustralya'da haberlerin artık haber kaynağında yer almayacağını açıklamıştı. Firmadan yapılan açıklamada durumun içyüzü açıklığa kavuşturuldu, en azından Facebook'un açısından.

Sosyal medya platformları arasında en tartışmalı olanlardan biri şüphesiz ki Facebook. Sık sık davaların ve tartışmaların göbeğinde yer alan Facebook, son olarak da Avustralya'da haber sitelerinin paylaşımlarının artık platformda bulunmayacağını açıklamıştı.

Büyük tartışma yaratan bu kararın ardından Avustralyalı medya organları ile Facebook arasındaki anlaşmazlığın nasıl çözümleneceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Facebook cephesinden bir açıklama geldi.

Facebook'tan ilginç benzetme

Avustralya'nın haber linkleri için ücret ödemeyi zorunlu kılacak yasal düzenlemesini eleştiren Facebook, "Bu durum, sırf insanlar arabalarında radyo dinlemek isteyebilir diye otomobil üreticilerinin radyo istasyonu kurmaya zorlamak gibi" derken, bu durumun medya kuruluşlarına çok ciddi paralar ödemeleri gerektirebileceğini ifade etti.

İnternetin mucidi Tim Berners-Lee'nin uyarılarını da referans veren sosyal medya devi, Avustralya'daki yasanın bildiğimiz anlamda interneti çalışamaz hale getireceğini söyledi. İnsanların zaten çok az haber içeriği gördüğünü söyleyen Facebook, 25 gönderide 1 böyle bir gönderi de olsa da insanlara bunun bile çok geldiğini belirtti.

Her yıl haber sitelerinin milyarlarca defa ücretsiz olarak platformdan paylaşılan linklerle reklam yaptığını da belirten Facebook yetkilileri, bu içeriklerin de iddia edildiği gibi kendi platformları tarafından çalınmadığını veya orijinal içerikleri kendi çıkarlarına kullanmadıklarını açıkladı.

Facebook, internetin gazetelere etkisine dikkat çekti

İnternet'in gelişinin haber sektörünü nasıl etkilediğinin farkında olduklarını ifade eden Facebook, bazı firmaların sosyal medyaya tamamen adapte olabildiğini ancak bazılarının da sorunlar yaşadığını söyledi. Facebook'un da potansiyel bir gelir kaynağı haline geldiğini vurguladılar.

Facebook'a sunulan iki alternatif bulunduğunu ve bunlardan birinin medya iştiraklerine para ödemek, diğerinin de haberleri akıştan kaldırmak olduğunu söyleyen Facebook, kararlarını alırken zorlandıklarını söyledi. Firma ayrıca üçüncü bir alternatif olarak sadece haberlerin ücretli paylaşılacağı Facebook Haberler sekmesi fikrini de ortaya koydu.