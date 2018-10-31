Facebook Üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Hisse başına kazancı artan şirketin başka problemleri var.

Son dönemde Facebook pek çok kriz yaşadı. Hem güvenlik sorunları hem de reklam verenlerin güvenini kaybetmelerine sebep olan sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan firmanın üçüncü çeyrekteki kazancı ise beklentileri aşmayı başardı. Yine de Facebook'un durumu biraz iyi haber/kötü haber durumuna benziyor. İyi haber: Kazançlarda beklentileri aştı. Kötü haber: Kalan her şeyde vasat performans sergiledi.

Zuckerberg her ne kadar olumlu açıdan bakmaya devam etse de durum biraz sıkıntılı. Hisse başı kazanç tahminleri aşıldı ancak tahmin edilen cirodan 50 milyon dolar aşağıda kaldılar. Dahası, günlük aktif kullanıcı sayısında da 20 milyonluk bir düşüş var. Aylık kullanıcı sayısında da benzer bir durum söz konusu, orada da gerçek sayı tahminlerden 20 milyon kişi aşağıda.

Mark Zuckerberg ise gelecekte kullanılacak ürünlere yatırım yapacaklarını ve bu kanaldan ilerleyeceklerini açıkladı. Facebook'un özellikle gelişmiş ülkelerde artık olgunluk dönemine girdiğini fark eden Zuckerberg ve ekibi, daha önce de çeşitli donanımlar üretmişti.

Yıldan yıla büyüme oranları son üç yılda yarı yarıya düşen Facebook'un gelecek yıl yatırımlarını yüzde 40 ila 50 arasında arttırması bekleniyor.