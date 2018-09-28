Güvenlik sorunlarından başını kaldıramayan Facebook, kullanıcılarının yarısından fazlasını etkileyen bir saldırıyı kamuoyuna duyurdu. Güvenlik açığını bulan Facebook, saldırganlara karşı hesapların otomatik girişini sıfırladı.

Facebook bugün yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesabının saldırganların güvenlik ihlali nedeniyle etkilendiğini açıkladı. Saldırganların kullanıcı profillerini ele geçirmesine izin veren bir güvenlik ihlalini fark eden Facebook, basın açıklaması yaptı.

Sosyal ağın CEO’su Mark Zuckerberg gerçekleştirdiği basın açıklamasında güvenlik ihlalinin ciddi bir sorun olduğunu ve bununla ilgili önlemler almakta olduklarını duyurdu. Zuckerberg, “Saldırganların belirlenmesine yardımcı olmak için kanun uygulayıcılarla temasa geçtik” dedi.

Gerçekleşen diğer bir basın açıklamasında konuşan Facebook Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Guy Rosen, sorunun View As özelliği içinde oluştuğunu belirtti. Rosen, sorunun kullanıcıların kendi profillerinin diğer kullanıcıların bakış açısından neye benzediğini görmesini sağlayan kısımda oluşan güvenlik açığı sebebiyle olduğunu söyledi.

Facebook’taki güvenlik açığı sebebiyle hesapları ele geçiren saldırganlar, tekrar şifre girmeden profillere erişebiliyor ve profilleri çalabiliyor. Rosen, etkilenmiş 50 milyon kullanıcı hesabının erişim belirteçlerini sıfırladığını açıkladı. Buna bağlı olarak toplam 90 milyon Facebook kullanıcısının otomatik açılan hesaplarına şifre ile giriş yapmaları gerekecek. Guy Rosen, saldırganın kimliğine halen erişilemediğini ve saldırganın nelere erişim sağladığını bilmediklerini de belirtti.