Cambridge Analytica skandalıyla başı dertte olan Facebook, bir grup İngiliz parlamento üyesinin girişimiyle, çok daha büyük bir sorunla daha karşı karşıya.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin Londra’da yürüttüğü sahte haber soruşturmasında görevli olan İngiliz milletvekili Collins’in elinde bulundurduğu belgeler, Facebook’u köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor. Collins’in elinde bulunan belgeler, Zuckerberg’ün görmezden gelmemesi gerekecek kadar ciddi. Collins, eldeki verilerin hepsinin, arkadaşlarınızın bikinili fotoğraflarına ulaşabilmeniz için tasarlanmış bir uygulamadan elde edildiğini açıkladı.

Facebook, Pikinis Uygulamasının Geliştiricileri Tarafından Dava Edildi

Facebook ve Six4Three yazılım şirketi, üç yıldır hukuksal bir savaş halinde. Six4Three’nin geliştirdiği Pikinis uygulaması, Facebook’un güvenlik açıklarını kullanarak arkadaşlarınızın bikinili fotoğraflarına erişebilmenizi sağlıyordu. Facebook, 2015’te Gizlilik Politikası’nda değişikliğe gitti ve uygulamanın fotoğraflara erişme imkanı kalmadı. Bunun üzerine şirket Facebook’a dava açtı.

Six4Three Çok Önemli Delilleri Elinde Barındırıyor

ABD’deki hukuk sisteminin tanıdığı bir imkan dahilinde, Six4Three, Facebook’tan birtakım deliller elde etti. Elde edilen belgelerde, Facebook’un Gizlilik Politikası hakkında çok kritik bilgiler bulunuyor olabilir. Hatta belgelerde, Facebook’un bilerek Cambridge Analytica skandalına ortam hazırladığına dair kanıtlar olduğu iddia ediliyor. Ayrıca şirket içi yazışmaların da ortaya çıkmış olabileceği konuşuluyor.

İngiliz Parlamento Üyesi Belgeleri Ele Geçirdi

ABD’de süren mahkemede, elde edilen belgelerin mühürlenerek koruma altına alınması kararlaştırılmıştı. Medya ise belgelerin halka açılması için harekete geçti. Aynı süreçte İngiliz parlamento üyesi Collins, İngiliz Parlamentosu’nun özel bir yetkisini kullanarak belgeleri ele geçirdi.

Collins, belgeleri almadan önce Six4Three’nin kurucusu Ted Kramer ile iletişime geçerek belgeleri talep etmişti. Kramer, belgeleri vermeyi reddetmiş fakat sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belgelerin yayınlanması gerekiyor. Onlar bu delillerin halk ile paylaşılmaması için canla başla mücadele ediyorlar. Biz ise tüm Dünya’nın bu delilleri görmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Belgeler Yayınlanacak mı?

Collins, Facebook’un politika şeflerinden Richard Allan’a attığı bir mailde, belgelerin paylaşılmasının kamu yararına olduğunu belirtti. Allan, cevap olarak davanın ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve belgelerin mahkeme emriyle mühürlendiğini söyledi.

Hiçbir zaman Facebook verilerini satmadıklarını belirten Facebook sözcüsü, “Geliştiricilerin erişimlerinin, Gizlilik Politikası’na ve kullanıcıların gizlilik tercihlerine göre ayarlandığını her fırsatta belirttik” ifadelerini kullandı.

Belgelerin, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin yürüttüğü davada ortaya çıkması muhtemel görünüyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Tarihin en büyük skandallarından biri olan Cambridge Analytica’nın yaraları yeni yeni kapanırken, bu olaylarla birlikte insanların Facebook’a güven duyması zor görünüyor. Belgelerin açığa çıkması sonucunda, Facebook’un gizliliğe önem vermediği açıkça gözlemleniyor. Facebook’un, devam eden davalar boyunca itibarının zedelenmesi ve zor günler geçirmesi bekleniyor.