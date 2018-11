Facebook aylar önce bir blog gönderisinde, sosyal medyanın kendiniz hakkında kötü hissetmenize neden olabileceğini yazmıştı.

Facebook'un teklif ettiği çözüm sosyal medyayı daha az kullanmak değildi, onun yerine daha farklı kullanmayı teklif ediyordu. Sonraki dönemde de yapılan değişiklikler insanların Facebook'u daha aktif olarak kullanmasına yönelikti. Bunu yapmak için de yorumların sayısını arttırıken, feed'de gösterilen video ve hikayelerin sayısını azaltma yoluna gitmişlerdi.

"No more FOMO: Limiting social media decreases loneliness and depression." adlı bir araştırmaya göre konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergis: Science Dailyi'nin Aralık sayısında yayımlanacak olan makale, bize sürecin nasıl işlediğini de anlatıyor.

143 katılımcıyla yapılan araştırmada katılımcılar rastgele kontrol gruplarına ayrılmışlar. Bu gruplardan bazıları telefonlarını normal kullanırken, bazıları Facebook, Instagram ve Snapchat'e günde on dakika ayırmışlar. Bu durumu da telefon güç tüketimi ekran görüntüleriyle ispatlamışlar.

Toplamda üç hafta süren çalışmanın, sosyal medya kulllanımını azaltanların daha az yalnız hissettikleri ve depresif oldukları ortaya çıkmış. Araştırmanın yazarlarına göre bu bulgu önemli bir nokta. Çalışmanın sonuç kısmında da, sosyal medya kullanımını kısıtlamanın mutluluk üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkisi olduğunu belirtmişler.

Çalışmanın baş yazarı olan psikolog Melissa G. Hunt yaptığı açıklamada, insanlara sosyal medyayı bırakmalarını söylemediğini ancak kısıtlama koymanın faydalı olabileceğini belirtti.

Araştırmada sosyal medya ile yalnızlık ve depresyon arasındaki ilişki gösterilmiş olmasına rağmen sebebine dair bir veri bulunmuyor. Hunt'ın birkaç tahmini var, bunların başında da insanların mutluluğunu gördüğümüzde kendimizi olumsuz olarak yargılamamız geliyor. O'na göre, sosyal medya ile doğru şekilde etkileşime girmek gerekiyor.