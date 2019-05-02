Kuruluşunun ilk günlerinde aslında bir tür çöpçatanlık sitesi olan Facebook, köklerine geri dönüyor. Tinder’daki duygusuz eşleşme mantığının aksine Facebook, kime karşı sıcak olduğunuzu önemseyen Secret Crush özelliğini duyurdu. Ancak dikkat: Bu özellik platonik aşkların bir dram filmine dönmesine, ayrılıklara ve boşanmalara neden olabilir!

İnternetin popülerleşmesinde aslında arkadaşlık sitelerinin payı çok büyüktü. Her coğrafya ve her kültüre uygun şekilde, sayısız arkadaşlık platformu bulunuyor. Bu platformların günümüzde en popüler olanı ise Tinder. Bir nevi duygulardan uzak randevulaşma uygulaması olan Tinder da herkese hitap etmiyor.

Facebook’un üniversiteler kullanıldığı ilk yılları, öğrencilerin birbirleriyle tanışmalarını sağlamaya yönelikti. O zamanlar adı “The Facebook” olan bu sitede, nice aşklar başladı, niceleri son buldu. Küresel çapta kullanılmaya başlandığında ise amacından saptı ve sosyal medya adında yeni bir gerçekliğin kurulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yıllık F8 geliştiriciler konferansını düzenleyen Facebook, ilk günlerine dönme hevesini taşıdığı Secret Crush özelliğini duyurdu. İnsanların ilgi duydukları diğer insanlarla eşleşmelerini ve özel olarak konuşmalarını sağlayan Secret Crush, yakında platformun yeniden canlanma sürecinin bir parçası olacak.

Facebook Secret Crush nasıl çalışıyor?

Secret Crush’ın çalışma mantığı aslında oldukça basit. Arkadaş listesinde bulunan ve hoşlaştığınız, kanınızın kaynadığı 9 kişiyi Secret Crush listenize ekliyorsunuz. Bu listeyi sadece siz görüyorsunuz. Eğer bir başka kişinin Secret Crush listesine eklenirseniz, Facebook size şu şekilde bir bildirim gönderiyor.

“Bir arkadaşın seni Secret Crush listesine ekledi”

Bu bildirimde kimin sizi listeye eklediğini bilmiyorsunuz. Ancak sizi listesine ekleyen kişi, sizin de Secret Crush listenizde bulunuyorsa, eşleşiyorsunuz. Yani iki farklı kişi, habersiz şekilde birbirlerinin Secret Crush listesine girerse eşleşme yaşanmış oluyor. Böylece her iki kişi de eşleşmeyi bildirim olarak alıyor, bu kez isimleri açık şekilde görüyorlar.

Eğer sevginiz tek taraflıysa, karşınızdaki kişinin Secret Crush listesine giremediyseniz, platonik aşkınız Facebook algoritmalarında yaşamaya devam ediyor.

Facebook: “Seviyorsan git konuş bence”

Facebook’un karşılıklı ekleme olmadığı sürece isimsiz bildirimler göndermesi, özelliğin hızlı şekilde yaygınlaşmasını sağlayabilir. Birisinin sizden hoşlandığını duymak, çoğu insan için merak ve ilgi uyandırıcıdır. Kim olduğunu öğrenmek isteyenler Secret Crush özelliğini kullanmak zorunda kalır. Böylece Facebook’un planı da tamamlanmış olur.

Secret Crush, duygularla algoritmaları bir araya getiriyor. Ancak yine araklanmış bir özellik:

Tinder ve benzeri platformlar, insanların geçici süreyle ilişki yaşamalarına yönelik. Secret Crush ise tam tersine karşılıklı olarak duygulara sahip olduğunuz kişilere ulaşmayı sağlıyor. Yani eşleştiğini kişileri daha önceden tanıyor, biliyor ya da görüyor olacaksınız. Bu özelliğin kökeni aslında Facebook’un bir zamanlar en dişli rakiplerinden olan Friendster’e kadar uzanıyor. Hatta Wired’a göre 2007 yılında Princeton Üniversitesi öğrencileri arasında da GoodCrush adında benzer bir servis kullanılmıştı.

Facebook’un Dating ve Secret Crush ile ilgili açıkladığı bir diğer ilginç detay ise reklamlar. Firma, Secret Crush ile elde ettiği verileri, hedefli reklamlar için kullanmayacağını söyledi. İnsanların özel duyguları ve hisleri hakkında reklamlar görmesi fazlasıyla rahatsız edici olabilirdi doğrusu.

Secret Crush özelliği şimdilik Güney Amerika ve Güney Asya bölgelerindeki ülkelere açılacak. Zamanla bu özellik, ülkemiz dahil tüm global pazarda kullanımda olacak.

Sevip de Facebook'u beklemeden dobra dobra konuşanların hatrına, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Takipte kalın :)