Facebook'un yeni uygulaması Lasso'nun amacı, 2018 yılında Facebook'tan uzaklaşan gençlerin platforma olan ilgisini yeniden canlandırmak.

Lasso uygulaması, kullanıcıların kısa ve eğlenceli videolar çekmelerini sağlıyor. Bölyece Facebook, TikTok uygulamasına karşı bir rakip ortaya çıkarmış oldu. Bunu yapmalarındaki amaç ise şirketin, 2018 yılında kaybettiği genç kullanıcı kitlesini geri kazanmak istemesi.

Uygulamada ayrıca kısa videolar da kaydetmek mümkün. Bu anlamda, Vine uygulamasının pazarından da pay almayı planlayan Facebook, uygulamayı Android ve iOS'ta yayına sürdü. Uygulamada herhangi bir alanda kısa videolar çekmek, kısa dans klipleri oluşturmak ya da şarkılarla dudak uyumu sağlamak mümkün.

Lasso'ya giriş yapmak için Instagram ya da Facebook hesabını kullanmak mümkün. Uygulama sizden profilinize, fotoğraflarınıza ve videolarınıza erişmek için izin istiyor. Lasso ile çektiğiniz videoları Facebook hikayelerinizde de paylaşma şansınız var, Instagram içinse biraz daha beklemek lazım.