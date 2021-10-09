Facebook, alışveriş aracı Marketplace üzerinden koruma altındaki yağmur ormanlarından arazi satıldığını fark ettikten sonra bunun önüne geçmek için bir adım attı. Cuma günü yapılan açıklamaya göre artık Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ticaret araçları üzerinden Amazon’daki koruma alanlarından arazi satmak mümkün olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde binbir türlü badireler atlatarak servislerini düzelten Facebook, yakın zamanda çevreyle ilgili bir endişesini dile getirdi. Açıklamayı internet sitesi üzerinden yapan sosyal medya devi, Amazon’da bulunan tehlike altındaki arazilerin kendi araçları üzerinden satılmasını yasakladı.

Bazı kullanıcılar, Facebook’un Marketplace aracını kullanarak sığır otlatma, odunculuk ve madencilik için kullanılması sakıncalı olan Amazon orman arazilerini satışa çıkarıyor. Cuma günü yapılan açıklamada ise bunun artık Facebook Marketplace ile yapılamayacağı duyuruldu. Ayrıca aynı yasak, Instagram ve WhatsApp’ın satış araçlarında da geçerli.

İlanlar yayınlanmadan kontrol edilecek

Söz konusu sorunu fark eden Facebook, fazla vakit geçirmeden duruma el attı. Cuma günü kendi blog sitesinde bir yazı paylaşan şirket, yazıda şu ifadelere yer verdi: “Bugün, Facebook Marketplace'te Amazon yağmur ormanları içindeki ekolojik koruma alanlarından arazi satma girişimlerini engellemeye yönelik önlemlerimizi duyuruyoruz. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerindeki ticari araçlarımızla ekolojik koruma alanlarındaki her türlü arazinin satın alınmasını veya satılmasını açıkça yasaklamak için ticaret politikalarımızı güncelliyoruz.”

Facebook, bu arazilerin satılmasını engellemek için artık Marketplace’e verilen ilanları yayınlamadan önce bir bir kontrol edecek. Daha sonra bu bölgeleri içeren bir veritabanı üzerinden söz konusu arazinin koruma altında olup olmadığını saptayacak. Eğer öyleyse, ilan yayınlanmadan silinecek.