Facebook'un 2012 yılından beri İtalya'da süren bir davasında karar verildi. Business Competence isimli bir geliştiricinin Faround isimli uygulamasını kopyalayarak, "Civarındakiler" özelliğini tasarlayan Facebook, İtalyan geliştiriciye 4,72 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, İtalya'da açılan bir davada 4,72 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Reuters'ta yer alan habere göre sosyal medya devi, İtalya merkezli bilişim şirketi Business Competence, Facebook aleyhinde açtığı davayı kazandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, mahkeme sonucunun ellerine ulaştığını söyledi.

İtalya'da açılan dava, 2012 yılına dayanıyor. Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre Business Competence, 2012 yılında Faround isimli bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulama, kullanıcıların lokasyonlarını odaklayarak çalışıyor ve eğer bir kullanıcı, arkadaşıyla yakın bir yerde ise bunu görebiliyor. Business Competence'in iddialarına göre Facebook, bu uygulamayı kopyalayarak "Civarındakiler" isimli özelliği kullanıcılara sunuyor. Mahkeme de tıpkı Business Competence gibi düşünerek, Facebook'u tazminat cezasına çarptırıyor.

Facebook, 2017 yılında karar duruşması görülen davaya itiraz etti

Edinilen bilgilere göre mahkeme heyeti, 2017 yılında Facebook'un aleyhinde bir karar alıyor. Ancak bu kararı kabul etmeyerek süreci uzatan Facebook, karara itiraz ediyor. Bu itiraz sürecinde sadece zaman kazanan Facebook, söz konusu özelliği İtalya'da kullanımdan kaldırmış olmasına rağmen yine bir şey elde edemiyor. Üst mahkemenin kararı da Facebook'un aleyhinde oluyor.

İtalya'da sona eren mahkemede çıkan sonuç, aslında Facebook için pek de bir şey ifade etmiyor. Neticede Facebook gibi bir şirket için 4,72 milyon dolar, çerez parası. Ancak yine de adalet, Facebook'a karşı da olsa yerini bulmuş oldu.