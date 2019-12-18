Facebook ve Google gibi dev şirketlerin tekelleşmesi, rakiplerine mücadele alanı bırakmaması birçok hükûmetin radarına girmişti. Bu iki devin başı şimdi de Birleşik Krallık ile dertte.

Birleşik Krallık’ın rekabet düzenleyicileri, bugün yayınlanan bir ara raporda dijital reklam platformu devleri Google ve Facebook ile endişelerini dile getirdi. Bir istişare başlatan düzenleyiciler, önceden yüklü gelen özellikleri kısıtlamaktan, rakiplerinin rekabet edebilmeleri için ortak çalışmayı ve/veya veri paylaşmayı zorlamayı değerlendiriyor.

Reklam sunucuları ile diğer iş kollarını ayrıştırmak, Google’a yapılabilecek birçok müdahaleden bir tanesi olarak görülüyor. Birleşik Krallık düzenleyicileri, Facebook için ise ağındaki belli özelliklerinin iş birliği için kullanılmasını böylece rakipleri tarafından da kullanılabilmesi seçeneği üzerinde duruyorlar.

Dev şirketlerden kaynaklanan endişeler

Competition and Markets Authority (CMA), geçtiğimiz temmuz ayında bir rapor yayınlamıştı. Birkaç hafta sonra ise Birleşik Krallık’ın veri gözlemcisi, kendi raporunu yayınlamıştı. Rapor, gizlilik ve programatik reklamcılık etrafındaki diğer endişeler üzerine kurulmuştu.

CMA, çalışmanın başlangıcından bu yana tam kapsamlı bir pazar araştırması açılması yönünde istekler aldıklarını ve bu konuda yasal yükümlülüğü olduğunu açıkladı. Çalışmanın ilk sonuçlarına göre, dijital reklamcılık pazarında ve çevrimiçi platformlardaki rekabette ciddi engeller olduğundan şüphelenmek için 'haklı gerekçeler' bulunuyor. Raporda ayrıca üç alana dikkat çekiliyor:

Açık görüntüleme esaslı reklam pazarı: “Google’ın dikine entegre ettiği aracı zincirindeki birkaç noktada yüzleştiği çıkar çatışmalarına" odaklanıyor.

“Google’ın dikine entegre ettiği aracı zincirindeki birkaç noktada yüzleştiği çıkar çatışmalarına" odaklanıyor. Genel arama ve arama esaslı reklamcılık: “Google’ın pazar gücüne ve rakip arama motorlarının karşılaştığı engellere” odaklanıyor.

“Google’ın pazar gücüne ve rakip arama motorlarının karşılaştığı engellere” odaklanıyor. Sosyal medya ve görüntüleme esaslı reklamcılık: “Facebook’un pazar gücüne ve Facebook ile rakip servislerin müşterek çalışma eksikliğine” odaklanıyor.

Raporda dile getirilen diğer endişeler arasında dijital reklamcılık pazarındaki şeffaflık eksikliği ve tüketicilerin, davranışsal reklamcılıktan çekilme seçeneklerinin eksikliği ya da zorluğu yer alıyor. Ancak düzenleyici, şu aşamada bir pazarlama araştırma referansı yapmış durumda değil. CMA, şu an için hükûmete bir nevi öneride bulunuyor.

CMA, yayınladığı raporda ayrıca “Facebook ve Google gibi çevrimiçi platformlara ilişkin tespit ettiğimiz endişeler, hükümetlerin ve düzenleyicilerin karşı karşıya kaldığı gerçek bir antitröst mücadelesi” ifadelerini kullandı. Avustralya ve ABD’deki antitröst düzenleyicileri de son zamanlarda bu tür dev platformlara yönlendirmişti.