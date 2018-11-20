Binlerce kullanıcı tarafından bildirilen raporlara göre Facebook ve Instagram'a erişim kısıtlanmış durumda. Sorun şu an için tüm dünyayı etkilemiş gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ve dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram’a erişim sağlanamıyor. Binlerce kullanıcı, Facebook ve Instagram uygulamalarına giriş yapabildikleri halde ana sayfanın yüklenmediğini ve servisin çalışmadığını bildirdi.

Kullanıcıların büyük bir bölümü ana sayfanın yüklenmediği yönünde rapor bildirirken, bazı kullanıcılar ise direkt olarak hesaplarına giriş yapamadıklarını belirttiler. Facebook için yaşanan sorun, iOS ve Android uygulaması ile sınırlı olsa da Instagram kullanıcıları, hem mobil uygulamanın hem de internet sitesinin hata verdiğini söylüyorlar.

Instagram ana sayfası yüklenen kullanıcılar ise Hikayeler’i tam olarak izleyemediklerini, çoğu zaman gri ekran ile karşılaştıklarını bildirdi. Down Detector adlı web siteye göre kesinti, Birleşik Devletler’in doğu kıyısını ve Avrupa’yı kapsıyor. Türkiye’de ise en fazla kesinti İstanbul’da yaşanmış durumda.