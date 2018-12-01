Facebook ve MIT Medya Laboratuvarı, fiziksel bir adrese sahip olmayan ve bu sebeple mağduriyet yaşayan insanların sorunu çözmek için yapay zekadan faydalanacak.

Tüm dünyada 4 milyardan fazla insanın fiziksel bir açık adrese sahip olmadığı düşünülüyor. Açık adrese sahip olmamak ise beraberinde pek çok sorunu getiriyor. Basit bir kargo tesliminde bile sorun olan bu durum; seçim dönemlerinde oy kullanma problemlerinden kimlik problemlerine kadar pek çok soruna sebep oluyor.

Facebook ve MIT ise bu durumu sonladırarak, adresi olmayan herkese yapay zeka ve makine öğrenimi yardımıyla bir adres tanımlamak üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili olarak yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, dünyanın dört bir yanındaki yolların yarısından fazlası, sokak geliştirici sistemlerini yetersiz kullanıyor. Bu durum da özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük problemler doğuruyor.

Yapılan çalışma ise uydu görüntülerinin makine öğrenimi ile konumlandırılıp işlenmesi üzerine kurulu ve bu sayede tanımsız konumlar belirlenerek adreslerin oluşturulması hedefleniyor. Proje henüz başlangıç aşamasında ancak gelecekte benzer sorunların bu yöntemle rahatlıkla çözüleceği dşünülüyor.