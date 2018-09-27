Facebook, Yeni VR Oyun Seti Oculus Quest'i Duyurdu

Facebook, VR oyun deneyimi için PC, kablo ve harici sensörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Şirket, Oculus Quest ile birlikte tam bağımsız bir VR oyun deneyimi sunuyor.

Facebook kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, Oculus Connect 5 geliştirici konferansının açılışında şirketin en yeni bağımsız VR oyun seti Oculus Quest’i tanıttı. Bir ‘hepsi bir arada’ set olan Oculus Quest, altı derece serbestliğe ve dokunmatik kontrollere sahip. Daha da önemlisi cihaz, oyun oynamak için bir PC’ye, kabloya ya da harici sensörlere ihtiyaç duymuyor.

Zuckerberg, Oculus Quest’in piyasaya çıkışı için 2019 ilkbaharını işaret etti. Bu gelişmiş VR oyun setinin fiyatı ise 399 dolar (~2399 TL) olacak. Facebook, VR seti için Robo Recall, The Climb, Moss başta olmak üzere 50’den fazla oyunun hazır olduğunu ve cihazın piyasaya çıkışı ile birlikte doğrudan erişim sağlayacağını belirtti.

Oculus Quest, kablo, harici sensör ve PC ihtiyacını ortadan kaldırarak VR oyuncularının hep talep ettiği özgürlüğü tam anlamı ile sağlıyor. Üstelik bağımsız bir cihaz olmasına rağmen sunduğu yüksek ses ve optik kalitesi, onu VR oyuncularının ilk tercihlerinden biri haline getiriyor. Cihazda harici sensörler olmasa da oyunlarda kontrolleri artırmak için Oculus Touch adlı bir dokunmatik kontrolcü bulunuyor.