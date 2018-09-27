WhatsApp Kurucu Ortağı, Uygulamanın Ücretli Olmasını İstiyor

Artık birçoğumuz için mesajlaşmak WhatsApp’dan ibaret bir eylem olmaya başladı. Kullanım kolaylığının yanı sıra ücretsiz oluşuyla da kalbimizi fetheden uygulama, az daha ücretli oluyordu.

WhatsApp, çıktığı günden bu yana hep yükselen bir ivme ile ilerledi. Uygulamayı işlevsel kılan birçok nokta olmasına karşın, ücretsiz ve popüler oluşu hepimizin kalbini çaldı. Mesajlaşma ve online sohbet platformu olayına yeni bir bakış açısı getiren WhatsApp, kurucu ortağı Brian Acton’a göre ücretli olmalıydı.

2016 yılından önce yıllık abonelik ücreti talep eden WhatsApp, sonrasında bu şartından da vazgeçmişti. Ancak kurucu ortağına göre hiçbir reklama yer vermeyen ve ücret talep etmeyen uygulamanın bir talebi olması gerekiyordu. Bu noktada Acton, isteğini Facebook yöneticilerine teklif etti.

Ancak Acton’un bu konu hakkında başka bir önerisi daha bulunuyor. Kullanıcılardan herhangi bir ücret talebi olmayacaksa, WhatsApp Hikayeler’e ya da WhatsApp Durumu’na hedeflenmiş reklamlar eklenebilmeliydi. Şu an için kurucu ortağının talebi bir sonuç kazanmadı ancak uygulamanın ücretli olması birçok kullanıcıyı alternatif kapılar aramaya yöneltecektir.