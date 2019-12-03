Facebook, Yardım Merkezi'ne WhatsApp Entegrasyonu Getirdi

Facebook, Yardım Merkezi'ne doğal afet gibi olumsuz durumlarda durumunuzu ya da yardım talebinizi WhatsApp üzerinden duyurabileceğiniz bir özellik ekledi. Ayrıca artık yıkılmış bina gibi yardım gerektiren durumları kendiniz de bildirebiliyorsunuz.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yalnızca site ve uygulamada iyi vakit geçirmeniz için çalışmıyor; aynı zamanda doğal afetler gibi istenmeyen durumlarda kullanıcılarına yardımcı olmak için de çeşitli araçlar ve özellikler geliştiriyor. Şirket, bugün itibarıyla Kriz Yardım Merkezi araçlarını güncelledi ve WhatsApp entegrasyonu sağladı.

Facebook Yardım Merkezi araçlarının amacı oldukça net; olası bir afet durumunda sevdiklerinize ya da arkadaşlarınıza ulaşabilmek. Ancak bu erişim, mesajlaşmadan çok ‘durum bildirme’ şeklinde Yani bu araçlarla konumunuzu, sağlık durumunuzu bildirebiliyor, yakınlarınızın durumlarını öğrenebiliyor ya da yardım talep edebiliyorsunuz.

Facebook Yardım Merkezi'ne kendiniz de bilgi ekleyebileceksiniz

Şu ana kadar bu araçlar Facebook Messenger üzerinden kullanılıyordu. Bu da kullanıcıları Facebook Yardım Merkezi’nden faydalanma konusunda kısıtlıyordu. Yeni gelen WhatsApp entegrasyonu ise kullanıcıların dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden durumlarını bildirmelerine ya da diğer özellikleri kullanabilmelerine imkan tanıyor.

Facebook’un duyurusunu gerçekleştirdiği özellikler WhatsApp ile de sınırlı değil. Yeni eklenen özellik ile birlikte kullanıcılar, yardım gerektiren durumları Facebook Yardım Merkezi’ne ekleyebilecekler. Örneğin; olası bir deprem anında bir binanın çöktüğünü gördüğünüzde, bunu Yardım Merkezi’ne direkt olarak bildirebileceksiniz.

Data for Good'un kapsamı genişletildi

Facebook, söz konusu güncelleme ile birlikte Data for Good araçlarını da güncelledi ve kapsamını genişletti. 100’ün üzerinde organizasyon ile iş birliği içinde çalışan Facebook, doğal ya da beşeri afet durumlarında afet haritaları oluşturuyor, yardım kuruluşlarına nereye sarf malzemeleri götürecekleri hakkında bilgi veriyor.