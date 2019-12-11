Facebook, Yasaklı Reklamları Rüşvetle Açan Çalışanı Kovdu

Facebook, bir reklam şirketine bağlı yasaklı hesapları rüşvet karşılığında yeniden etkinleştiren çalışanın işine son verdi. Verilen reklamlar, ünlüler hakkında sahte iddialar içeriyordu.

Sözleşmeli bir Facebook çalışanı, politika ihlalleri nedeniyle yasaklı reklam hesaplarını yeniden etkinleştirmek için binlerce dolarlık rüşvet aldı. Bir şirket sözcüsü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ismi açıklanmayan çalışanın işten çıkarıldığını doğruladı. Edinilen bilgilere göre söz konusu kişi, şirketin Austin ofisinde çalışıyordu.

Söz konusu çalışana, Ads Inc.'e bağlı reklam hesaplarını yeniden etkinleştirmek için ödeme yapılıyordu. San Diego merkezli pazarlama şirketi, ünlüler hakkında genellikle yanlış iddialarda bulunan reklamlara 2016 yılından bu yana 50 milyon dolardan fazla para ödeyerek, kiralanmış binlerce Facebook hesabını kullanıyordu.

Eski Ads Inc. çalışanlarından gelen bilgilerin yanı sıra ele geçirilen sohbet mesajları, eski Ads Inc. CEO'su Asher Burke ve Facebook çalışanının yasaklı reklam hesaplarını yeniden etkinleştirmek için birlikte çalıştıklarını ve Facebook kullanıcılarının sahte reklamlara maruz bırakıldığını gösteriyor.

Reklamlar, tüketicilere başlangıçta ücretsiz deneme olarak sunulan ve ardından aylık olarak pahalı bir abonelikle kaydolmalarını sağlayan bir planın parçasıydı. Ads Inc., sistemin ekim ayında kapatıldığını açıkladı. Virginia'dan Senatör Mark Warner, Facebook çalışanının sahte reklam hesaplarını etkinleştirerek rüşvet almasının, platformlara ve dijital reklam pazarlarına zarar veren yolsuzluğu daha fazla kanıtladığını söyledi.

Bir Facebook sözcüsü, e-postayla gönderilen bildiride çalışanın işine son verildiğini belirterek, "Bu davranış politikalarımıza göre kesinlikle yasaktır ve kişi artık Facebook ile çalışmamaktadır. İddiaları soruşturmaya devam ediyoruz ve gereken tüm bir işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.