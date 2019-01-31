Facebook, personelinin iş için kullandığı uygulamaların çalışmaması sorunu halletmeye çalışırken aynı zamanda mobil uygulamanın iOS sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncellemeyle birlikte iPhone'larda uygulamanın ekran çözünürlüklerinde değişikliğe gidildi.

Geçtiğimiz günlerde yalnızca Facebook personelinin kullandığı şirket uygulamalarının bazılarının çalışmadığı rapor edilmiş ve personelin bu sorunu çözmek için çalıştığı açıklanmıştı. Şirket çalışanları kendi uygulamalarını tekrar çalıştırmak için çabalarken bugün, Apple kullanıcılarının kullandığı Facebook uygulaması için bir güncelleme yayınlandı.

iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinde Facebook uygulamasının ekran çözünürlüklerini düzenleyen yeni güncellemeyle büyük ekranlı iPhone modellerindeki çözünürlük sorunu ortadan kalkmış oldu. Facebook, daha önce yeni boyutlardaki ekranlar için 5.8 inç boyutundaki iPhone Xs çözünürlüğünü yeniden ölçeklendiriyordu.

Gelen güncellemeyle birlikte Facebook uygulaması, 2.688 x 1.242 piksel çözünürlüğe sahip iPhone Xs Max ve 1.792 × 828 piksel çözünürlüğe sahip iPhone XR ekranlarını daha verimli kullanacak. Bu sayede Facebook kullanıcıları, önceki duruma göre ekranda %10 daha fazla içerik görebilecek.

Uygulama çözünürlüğünün yeniden ayarlanmasıyla önceki sürüme göre metinler de daha keskin bir şekilde görünecek. Güncelleme ayrıca, yeni iPad Pro'da Facebook uygulaması açıkken kenarlarda ortaya çıkan siyah çerçeveyi de ortadan kaldırıyor. Eğer Facebook uygulamanızı güncellemediyseniz, App Store'a girerek uygulamayı son sürüme yükseltebilirsiniz.