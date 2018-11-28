Pek yakında yayınlanacak özellikle birlikte Facebook, kullanıcılara gönderilere yapılacak yorumlar için kelime filtresi koyma imkanı tanıyacak. İstenmeyen kelime ya da kelime gruplarını içeren yorumlar, diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmeyecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, veri güvenliği ihlalleri nedeni ile sürekli olarak eleştirilse de zorbalık ve kötüye kullanım karşısında gerçekleştirdiği çalışmaları da inkar edilemez. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsü Facebook’un üzerinde çalıştığı yeni özelliği ortaya çıkardı.

Facebook’un yeni özelliği, kullanıcıların gönderilerin altında yapılan belirli bir kelimeyi, kelime grubunu, hatta bir emojiyi gizlemesine izin veriyor. Gönderiye yorum yapan kişi, yorumu yayınlanmış olarak görüyor. Fakat yorum, yorumu yapan kişi ve arkadaşları dışında kimseye gösterilmiyor. Böylece gönderi, kötü yorumlardan temizlenebiliyor.

Özellikle geniş bir kitleye hitap eden Facebook gönderilerinin altı muhalif, küfürlü ve zorba yorumlarla dolup taşabiliyor. Facebook’un yeni özelliği sayesinde bu yorumlar yayınlanıyor olmasına rağmen gönderiye ait yorumları okuyan kullanıcılar tarafından görüntülenmeyecek. Böylece gönderilerin altı savaş alanına dönmekten kurtulacak.