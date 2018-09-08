Veri skandalı ve yanıltıcı haberlerle mücadelesinden kafayı kaldıramayan Facebook, 2019'a kadar bir çözüm planı ile platformu düzeltecek. CEO Zuckerberg, planlarını adım adım paylaşacak.

Cambridge Analytica’yla kullanıcı verilerini paylaştığı ve ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle ağır sorgulamalar geçiren Facebook, o günden beri işleri rayına koyamıyor. ABD'li kullanıcıların dörtte üçünün gizlilik ayarlarını düzenlediği ya da tamamen sildiği Facebook, şimdi de Hindistan seçimleri öncesi sahte haber ve hesaplarla mücadele ediyor.

İki milyarın üzerinde kullanıcıya sahip sosyal platformun CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook’un düzeltilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 2017’den beri sahte haber, hesap ve manipülasyonlarla mücadele eden Facebook, her şeyi düzeltmek için 2019’a kadar izin istedi.

CEO Zuckerberg, “2018 için benim kişisel mücadelem, Facebook'un karşılaştığı en önemli sorunları düzeltmek oldu - bunlar, ulus devletlerin seçim müdahalesine karşı savunma yapmak, topluluğumuzu kötüye kullanmaktan ve zarar görmekten korumak ve insanların kendi bilgilerini kontrol ettiklerinden emin olmak” yazdı.

Zuckerberg’in planı ise, seçim manipülasyonlarını önlemek için izlediği adımların bir listesini yapmak ve paylaşmak. CEO’nun yazacağı ilk not ise yaklaşan ABD ve Brezilya Başkanlık seçimlerine karşı verilen mücadelede izlenen adımlar hakkında olacak.