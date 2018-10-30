FaceID'li iPad Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Bu yılın başından beri tanıtılması beklenen Apple iPad Pro'nun Type-C girişi bulunan yeni modelini resmi olarak tanıtıldı.

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte 11 ve 12.9 inçlik iki yeni iPad Pro modelini duyurdu. Ekran/gövde oranıyla ve Home tuşunun kaldırıldığı yeni tasarımıyla, oldukça şık duran yeni modeller, yuvarlanmış kenarlara sahipler.

Her iki iPad Pro modeli de 5.9mm kalınlığında ve böylece kardeşlerinden 1mm daha ince bir cihaz olarak karşımıza çıktılar. Daha önce de beklediğimiz gibi FaceID özelliğiyle gelen iki model de, tıpkı iPhone X ve sonraki cihazlarda olduğu gibi 3B yüz tanıma teknolojisini destekliyor. Yine iPhone'dan alışılagelmiş Animoji ve Memoji desteği de yeni iPad modellerindeki yerini aldı.

7 nanometrelik, 8 çekirdekli A12X işlemciyle gelecek olan iPad Pro, tek çekirdekte %35, çoklu çekirdekte ise %90'a kadar performans artışı sunuyor. Özellikle lansmanda gösterilen NBA 2K19'un performansı ve konsol kalitesinde grafikleri izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

Cihazda 64/256/512GB ve 1TB'lık depolama alanı varyantları bulunacak. Apple tarihinde bir ilk olacak şekilde lightning kablosundan vazgeçiliyor ve Type-C'ye geçiş yapılıyor. 5K çözünürlükte görüntü çıkışını destekleyen iPad Pro ile iPhone veya diğer UBS-C çıkışlı cihazlar şarj edilebilecek.

iPad Pro duyurulurken, daha önce sizlerle haberini paylaştığımız 2. jenerasyon Apple Pencil'da tanıtıldı:

iPad Pro ile otomatik olarak senkronize olan ve kablosuz şarj özelliği bulunan kalem manyetik olarak iPad Pro'ya yapışıyor. Ekrana dokundurmak cihazı uyandırabiliyor. Bir başka duyurulan özellik de Smart Keyboard Folio oldu. Bu klavye ile ekranın açısı ayarlanabilecek ve klasik klavyelerde olduğu gibi ön ve arka paneli koruyacak.

Yeni iPad Pro'nun 11 inçlik modelinin başlangıç fiyatı 5.899 TL olarak açıklanırken, 12.9 inçlik modelin başlangıç fiyatı ise 7.399 TL olarak açıklandı. 2. nesil Apple Pencil'ın fiyatı da 929 TL olarak belirlendi.