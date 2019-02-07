Apple, FaceTime Açığı İçin Güncelleme Yayınlandı

Apple'ın FaceTime görüntülü görüşme uygulamasında karşı tarafın dinlenmesini sağlayan açığı gideren güncelleme yayınlandı.

Pazartesi günü ortaya çıkan bir FaceTime açığı, aranan kişi aramaya cevap vermese dahi cihazın mikrofonunun açılıp ortamın dinlenmesine olanak tanıyordu. Açık ortaya çıktığı anda harekete geçen Apple, FaceTime'ın Grup Sohbet özelliğini kapatmış ve açıktan yararlanılmasının önüne geçmişti. Apple, iOS'in yeni bir sürümünü yayınlayarak FaceTime sorununu tamamen kaldırdı.

Yayınlanan Apple'ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12.1.4, özellikle FaceTime açığını giderme amacı taşıyor. Teknoloji devinin hata gidermeleriyle dolu iOS'in 12.1.3 sürümünü yayınlamasının üzerinden daha 2 hafta geçmişken yeni bir sürümün daha son kullanıcıya sunulması pek sık görülen bir şey değil. Ne var ki FaceTime'da bulunan yazılımsal bir hata Apple'ı buna zorladı.

iOS'in 12.1.4 sürümü tüm uygun Apple cihazlar için 21.00'da (TSİ) yayınlandı. Otomatik olarak güncelleme bildirimi cihazınıza gelmezse "Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi" yolunu takip edip güncellemeyi elle kontrol etmeniz öneriliyor. Cihazınızı en son yazılım sürümünde tutmanız hem cihazınızın performansını artırır hem de daha güvenli bir kullanım deneyimi sunar.