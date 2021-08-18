Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamanın odağında 3. doz aşı uygulamaları vardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde bir süredir konuşulan 'aşının zorunlu olması' iddiası gündemdeydi ve bu yönde bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Toplantı sonrası YouTube kanalı üzerinden canlı yayın gerçekleştiren Bakan Koca'nın aktardığı bilgiler arasında zorunlu aşı yoktu.

Koca, açıklamasında üçüncü doz uygulamalarına, inaktif ve mRNA aşılarının koruyuculuklarına ve bu yönde yürütülen çalışmalara değindi. Koca, açıklamasıyla son dönemde gündeme gelen ve Sinovac gibi inaktif aşıların koruyuculuğunu tartışma konusu haline getiren iddiaları da yanıtlamış oldu. Açıklamada ayrıca okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalara da değinildi.

'Yüz yüze eğitim için çalışma rehberi hazırlandı':

Koca'nın gerçekleştirdiği açıklamada değindiği ilk konu, okullarda yüz yüze eğitim konusu oldu. Bu konuda Bilim Kurulu tarafından 'okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberinin' hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Hazırlanan rehberi YÖK ve MEB ile değerlendirildikten sonra uygulamaya hazır hale getireceklerini aktaran Koca, ''yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz'' ifadelerini kullandı.

Aşılarda üçüncü doz uygulamaları konusunda ise Koca, 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif + 1 doz mRNA aşısının benzer oranda koruma sağladığını belirtti. Koca, 2 doz inaktif aşı uygulaması olan vatandaşlar için 3. dozun gerekli olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bu kişiler, 3. doz aşılarını inaktif ya da mRNA aşılarından herhangi biri ile olabilecekler.

mRNA aşısı ile ilgili de 3. doz uygulamasının gerekebileceğini söyleyen Koca ''Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

18 yaş altı aşı uygulamaları:

Koca açıklamasında aynı zamanda 18 yaş altı bazı gruplarda aşı uygulamaları hakkında da konuştu. ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır'' ifadelerini kullanan Koca, bu açıklama ile birlikte yayını sonlandırdı.