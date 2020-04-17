Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koca, kendisine yöneltilen "Ercüment Ovalı'nın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu sert bir dille yanıtladı.

Çin’de baş gösteren ve küresel çapta pandemi ilan edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs, ülkemizde de insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ysa yaşanan gelişmeleri ve genel tabloyu gün gün bizzat açıklıyor.

Bugün akşam saatlerinde de Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşma boyunca Bakan Koca’ya gelen en dikkat çekici sorulardan biriyse Ercüment Ovalı’nın koronavirüs tedavisiyle ilgili dün yaptığı açıklama oldu.

‘Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz’

Bir gazetecinin “Ercüment Ovalı’nın sosyal medyadaki ilaç açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “Sözü edilen ilaç, uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. COVID-19’la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını biliyoruz. Bu noktada ilgili merkeze de 23 Mart’ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa projelendirip bize bildirin dedik."

"Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart’ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.”

Hayat ne zaman normale döner?

Hatırlayacağınız üzere Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bir konuşmasında tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa mayıs sonu ya da haziran başı gibi koronavirüs salgınını bitirebileceğimizi belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Levent Yamanel’in bu sözlerini 'izolasyon ve sosyal mesafe' şartıyla doğruladı. Koca’nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi düşünüyoruz. Güney Kore gibi ülkelerden edindiğimiz deneyimlerle, 2 haftalık bir plato döneminin olacağı ve sonra düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız."

"Bu mücadelede çok önemli üç unsur var: Vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızla tespit; tedavide çok güçlü olabilir olmak; üçüncü olaraksa izolasyon, izolasyon, izolasyon... Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz.”