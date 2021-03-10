Fahrettin Koca: Mutant Virüsler Yayılım Hızını Artırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden koronavirüs ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Mutant virüsün yayılım hızını artırdığını açıklayan Fahrettin Koca, aynı zamanda ülkemizde bulunan mutant koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde COVID-19 önlemleri, bazı şehirlerimizde hala sürerken bazı şehirlerde ise gevşetilmiş şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde risk boyutuna göre renklere ayrılan şehirlerde mavi renkliler düşük riskli, sarı renkliler orta riskli, turuncu renkliler yüksek riskli ve kırmızı renkliler ise çok riskli olarak nitelendirilmişti. Kısıtlamalar da bu renklere göre değişkenlik gösterecek şekilde gevşetilmişti.

Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ilk etapta 17 olan kırmızı renkli, yani çok riskli illerimizin sayısı 36'ya çıktı. Bu da kısıtlamaların gevşetilmesinin bazı illerde yayılmayı artırdığını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra mutasyona uğrayan virüsün ülkemize girmiş olması da yayılmayı artıran ve çok yüksek riskli illerin sayısını fazlalaştıran etkenlerden biri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca: Çok vaka, çok hasta potansiyelini barındırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, mutant virüslerin yayılım hızını artırdığını belirterek, "Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor" dedi. Bunun yanı sıra Koca, kaç ilimizde ne kadar mutant virüslü vaka bulunduğuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, "Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir" açıklamasını yaparak ülkemizde bulunan mutant virüslerle ilgili de açıklama yaptı.